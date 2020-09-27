عمان- الغد- وافق المجلس التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية على انضمام الاتحاد العام للآثاريين العرب لمظلة اتحاد الجامعات العربية ليصبح إحدى المؤسسات الأكاديمية التابعه للاتحاد.

وقرر المجلس الذي عقد برئاسة رئيس جامعة حلوان الدكتور ماجد نجم اليوم الاحد السماح للمؤسسات الأكاديمية تحويل العضوية او قبولها عضواً عاملاً او مُشاركاً بناء على واقع حال المؤسسة بصرف النظر عن تسمية المؤسسة سواء كانت معهداً او اكاديمية او كلية او غير ذلك.

ووافق المجلس الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع “زووم” على قبول عضوية الجامعات الإقليمية والأجنبية ضمن شروط محددة عضوًا مُراقباً بعد عرضها على المؤتمر العام وتوفر الشروط اللازمة.

كما وافق على قرار إعادة هيكلة الأمانة العامه للاتحاد من خلال ادارات تنفيذية تم تحديد واجباتها واهدافها ومهامها بوصف وظيفي مُحدد حيث سيتم تطبيق الهيكلة الجديدة خلال الفترة المقبلة .

ووافق المجلس على مقترح يتضمن تقديم متطلب جامعة رقمي بعنوان مدخل الى المُستقبل يتم طرحهُ للجامعات العربية الأعضاء الراغبة في طرح المساق المذكور في السنة التحضيرية للطلبة وهي المبادرة الاولى من نوعها للاتحاد لمُساعدة الطلبة في تحديد مسارهم الاكاديمي واختيار التخصص المُلائم.

وقال امين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة أن الامانة العامة لاتحاد الجامعات العربية تقوم باتخاذ القرارات التي تسهم في تطوير مستوى الاداء الحقيقي للمؤسسة وتستجيب للمُتغيرات العديدة التي يشهدها العالم.

وأضاف سلامة خلال جلسة المجلس بحضور الامينين العامين المُساعدين الدكتور خميسي حميدي والدكتور عبدالرحيم الحنيطي ان الاتحاد يسعى الى توسيع مظلته لتشمل اكبر عدد من المؤسسات التعليمية التي تتوافق اهدافها وغايتها مع اتحاد الجامعات العربية .