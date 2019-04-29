انضمام ثلاث جامعات عراقية جديدة للاتحاد الجامعات العربية

الغد- اعلن امين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة انضمام ثلاث جامعة عراقية جديدة الى الاتحاد.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور سلامة والوفد المرافق له وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير التربية والتعليم العراقي الدكتور قصي السهيل بمقر الوزارة ببغداد .

ووفقا لبيان صحفي صدر عن اتحاد الجامعات العربية بعمان اليوم فقد قدم سلامة خلال اللقاء شرحا موجزا عن ابرز البرامج والخطط الاكاديمية التي يقوم الاتحاد بتنفيذها للارتقاء بمستوى الجامعات العربية الى مصاف الجامعات العالمية المرموقة .

وناقش سلامة مع الجانب العراقي المنح التي قدمتها مؤسسات التعليم العالي العراقية للاتحاد وموضوع الاشتراكات المستحقة على الجامعات العراقية من رسوم عضوية للاتحاد التي سيتم تسديدها خلال العام الحالي .

واشار سلامة الى الدور الكبير الذي تلعبه الجامعات العراقية من خلال امكانيتها العلمية والاكاديمية في تخريج كوادر بشرية مؤهلة ومدربة على العمل في كل المجالات والتخصصات التي تساعد على سد احتياجات المجتمع العراقي ومتطلباته .

واعرب عن اعجابه للمستوى التي وصلت اليه مؤسسات التعليم العالي العراقية من خلال تفعيل التعليم النشط وتطوير حركة البحث العلمي واعداد الكوادر البشرية المطلوبة لتحقيق التنمية المستدامة في الجمهورية العراقية الشقيقة .

من جانبه دعا الوزير العراقي الدكتور السهيل الجامعات العراقية للانخراط بالمنظمات والمؤسسات الاكاديمية والتعليمية على المستوى العربي والدولي لتبادل المعرفة والخبرات التعليمية لرفد الجامعات العراقية بالخبرات اللازمه من خلال الإسهام بالانشطةً والفعاليات العلمية التي تعقدها هذه المؤسسات.

ووجه الدكتور السهيل فريق العمل في وزارته لحث بقية الجامعات العراقية للانضمام لعضوية اتحاد الجامعات العربية مشيرا الى ان الاتحاد يجسد العمل العربي المشترك في المجالات الثقافية والعلمية الاكاديمية.

وتأتي زيارة الامين العام للاتحاد الجامعات العربية والوفد المرافق له للجمهورية العراقية الشقيقة لإجراء فحص عضوية لكل من كلية المستقبل الجامعيه والجامعة التقنية الوسطى وكلية بغداد الجامعية .

واطلعت اللجنة خلال الزيارة على الجامعات والكليات والاقسام لهذه الجامعات ومراجعة مؤهلات اعضاء هيئة التدريس ورتبهم الجامعية واعداد الطلبة الذين تخرجوا من هذه الجامعات واعداد الطلبه الذين ما زالوا على مقاعد الدراسه.

كما اطلعت اللجنة على القاعات الدراسية والمختبرات والمكتبات والخدمات اللوجستية المسانده للعملية التعليمية في الجامعات .