انضمام جامعة المنستير وصفاقس التونسيتين لعضوية اتحاد الجامعات العربية

الغد- اعلن الامين العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامه عن انضمام جامعتين تونسيتين جديدتين الى عضوية اتحاد الجامعات العربية .

واكد الدكتور سلامه في تصريحات صحفية اليوم السبت ازدياد اعداد الجامعات العربية التي تقدمت بطلبات عضوية للامانه العامه لاتحاد الجامعات العربية .

واشار الى ان هناك إقبالاً متزايداً من الجامعات العربية للانخراط بالمنصة الرئيسية والحصرية للجامعات العربية في الوطن العربي وهي اتحاد الجامعات العربية لقناعة هذه المؤسسات الاكاديمية بأهمية تنسيق الجهود العربية لضمان تحسين مستوى التعليم العالي في الجامعات العربية.

واوضح الدكتور سلامه ان اتحاد الجامعات العربية هو منصه عملية لتبادل الخبرة والمعرفة والاطلاع على التجارب الناجحه بين الجامعات المنضوية تحت مظلته.

بدوره اكد الامين العام المُساعد لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عبدالرحيم الحنيطي الذي ترأس وفداً رسمياً لزيارة الجامعات التونسية التي سبق وأن تقدمت بطلبات العضوية للاتحاد جاهزية هذه الجامعات بعد ان تم زيارتها ومُعاينة واقع الحال في كل من جامعة المُنستير وصفاقس في الجمهورية التونسية.

وبين الحنيطي ان عمل لجنة العضوية اشتمل على معاينة الكشوفات والقوائم التي تضم مؤهلات الإدارات واعضاء الهيئة التدريسية، وزيارة القاعات والمُحتبرات والساحات التي توفرها الجامعة للطلبة بالاضافة الى مباني الخدمات المُساندة .

واشار الى ان زيارة الوفد لجامعة الزيتونه في تونس والجامعة التونسية الافتراضية أيضاً يأتي ضمن خطة الاتحاد الاستراتيجية والرامية الى شمول اكبر عدد مُمكن من الجامعات العربية التي تتوفر فيها شروط العضوية، و اهم هذه الشروط التي يجب توفرها هو الاعتراف الرسمي من الدولة التي تقوم الجامعة على أرضها، وضرورة تخريج فوج واحد على الأقل من طلبة الجامعة، بالاضافة الى توفر ثلاثة كُليات في الجامعة كحد ادنى

واوضح الحنيطي ان الوفد ضم الدكتور علي المطيراوي رئيس جامعة سوسه في تونس والدكتور عبدالناصر ابوالبصل رئيس الجامعة الاسلامية العالمية سابقاً في الاردن ومدير ادارة الاعلام والعلاقات العامه في الاتحاد وهيب كراجه ومستشار الاتحاد الدكتور حارث الجنابي .

يشار الى ان هناك خمس جامعات سورية تم اجراء فحص العضوية لها مؤخراً بالاضافة الى جامعات من اليمن ومصر والأردن من اجل انضمامها لعضوية اتحاد الجامعات العربية .