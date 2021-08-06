انطلاقة قوية لدوري جولف الناشئين في العقبة  

عمان – الغد – شهدت مدينة العقبة اليوم الجمعة، انطلاقة قوية لمنافسات دوري جولف الناشىين في نسخته الرابعه لهذا الموسم.

وتقام الفعاليات على ملاعب واحه آيلة للجولف، بمشاركه واسعه من اللاعبين المميزين امثال محمد الرواشدة، وحامل لقب النسخة الأخيرة حمزة سلمان و سالم العبداللات وريان حسان ويوسف قطاطشة ويامن قعدان وغيرهم من اللاعبين.

وقال نائب رئيس اتحاد الجولف ناصر الشوملي في تصريح لـ (الغد) أن المنافسات التي تختتم غدا السبت، تشهد إثارة وندية، ما يعكس الارتفاع الفني في مستويات اللاعبين.

واشار الشوملي إلى أن يوم غد سيشهد تتويج الفائزين بالبطولة.