عزيزة علي

عمان – بمناسبة مرور خمسين عاما على استشهاد المثقف والروائي والمفكر السياسي غسان كنفاني، أقامت دائرة الثقافة ودائرة العمل الشبابي والطلابي في حزب الوحدة الشعبية الديمقراطية الأردني برنامجا ثقافيا حمل عنوان “أسبوع كنفاني الثقافي”.

يشتمل هذا الأسبوع الذي انطلق في 31 تموز (يوليو) إلى 13 آب (أغسطس) 2022، على معرض للصور والملصقات والبوسترات التي تبرز إبداعات كنفاني، وفي داخل هذه الرسومات والبوسترات بعض من أقوال كنفاني، وأيضا أقامت ورشة عمل تحمل عنوان “غسان المثقف الروائي والمفكر السياسي”.

ويقام حفل الختام يوم الجمعة 13 آب (أغسطس) الحالي في مسرح الشمس بالعبدلي، ويتضمن فقرات فنية وكلمة الأمين العام للحزب الدكتور سعيد الذياب، وتقدم فرقة الحنونة للثقافة الشعبية مجموعة من الفقرات التراثية الشعبية الفلسطينية، كما تقدم فرقة بلادنا بقيادة الفنان كمال خليل مجموعة من الأغاني الوطنية، ويقدم كورال غنائي أجيال، مع الشاعر صلاح أبو لاوي فقرات فنية.

فيما يشتمل البرنامج الثقافي على ندوتين فكريتين، يتحدث في الندوة الثانية التي تقام عند الساعة السابعة من مساء غد في مقر حزب الوحدة الشعبية، كل من المفكر والكاتب د. موفق محادين، والناقد نزيه أبو نضال، والسياسي عصام الخواجا.

المتحدثون في الندوة الأولى، وهم الباحث حسين ياسين، الناقد د. محمد عبيدالله، أكدوا أن كنفاني كان مبدعا مواكبا للمقاومة، ومعبرا عن إنسانيتها وطموحاتها، وليست مقاومة نظرية بعيدة عن الواقع، وهو رائد الأدب الفلسطيني المقاوم، وأهم دعائم الإنتاجات الأدبية الفلسطينية، بعد النكبة 1948، حيث أطلق عليه مصطلح “أدب المقاومة”.

الناقد د. محمد عبيدالله، رأى أن كنفاني رسم في قصصه ورواياته صورة ممتلئة بالتفاصيل للحياة الفلسطينية في إطارها الإنساني والوجودي، وكانت اللمسات الوجودية المعبرة، وهذه هي إحدى ميزات كتابة كنفاني، فهو حين يكتب عن انتظار الفدائي، وعن ولادته، ثم حين يمجده ويعد به، ينظر له من منظور إنساني ممتد، ولا يغلق شخصيته على أبعادها الفلسطينية وحدها، إنه إنسان أولاً، وهكذا تمكن كنفاني مبكراً من اقتراح أحد سبل الكتابة العالمية، كيف تنقل هموم شعبك، لتغدو هموم الشعوب كلها، حتى تجد من يتعاطف معك وينتصر لك… ليس الأمر سهلاً، لكنها خيارات الكاتب الواعي، والمبدع الإنسان.

وفي الجانب السردي، قال عبيدالله “إن كنفاني أعطى الكتابة السردية معالم جديدة، ونقل النثر الفلسطيني إلى مناطق لم يدخلها من قبل، وكان المبدع المواكب للمقاومة، والمعبر عن إنسانيتها وطموحاتها. إنها المقاومة الخارجة من الجماهير البسيطة الفقيرة، وليست مقاومة نظرية بعيدة عن الواقع، ومقاومة أولئك الكادحين هي التي أعطت معنى جديداً للخيام. ومن الصور اللافتة في رواية “أم سعد”، تلك الملامح التشكيلية التي تذكرنا بغسان الرسام، خصوصاً حين اتخذ من كفّي أم سعد وحركتها صورة موازية تعكس شخصيتها ومشاعرها، وقد تكرر مشهد الكفين على مدار الرواية في صورة إيقاع خفي يسير سيراً متصاعداً مع حركة السرد ودورانه”.

وخلص عبيدالله إلى أن الالتزام عند كنفاني مشتق من طبيعة حياته، والتصاقه بالهم الفلسطيني الوطني التصاقاً مبنياً على صدق التجربة، وعلى الوعي بتوجيهه وإغنائه بالإبداع والممارسة، بمعنى آخر، لم يكن الأدب ولم تكن الفنون الإبداعية بوقاً للسياسة أو للشعارات أو التوجهات الحزبية، ومن يمارس الأدب يعرف صعوبة شروطه، ويعرف اختلاف التعبير الأدبي عن أي تعبير آخر مهما يكن محترماً أو نبيلاً.

ومن جانبه، تحدث الباحث حسين ياسين، الذي قال إن تجربة كنفاني رائدة في الأدب الفلسطيني المقاومة، ويعد إحدى أهم دعائم الإنتاجات الأدبية الفلسطينية، بعد النكبة 1948، وصاحب مصطلح “أدب المقاومة”، الذي أطلقه على الإنتاجات الأدبية الثورية في فلسطين المحتلة لأول مرة، فهذا الأدب كان يعتبره كنفاني “أدبا يقاوم القمع والاحتلال، ويشجع على الوقوف في وجه الاحتلال، ويحرض على الثورة والمقاومة، في سبيل الحرية رغم الطريق شائكة”.

ويعتبر ياسين أن هذا المصطلح لم يقتصر على الأدب العربي، بل سرعان ما سرى إلى الآداب العالمية الأخرى وتلقى بالقبول في الدول المحتلة من العالم، كما أنه وضع الأدب العربي الفلسطيني أمام العالم لأول مرة، وأتاح الفرصة لقراء العربية أن يتعرفوا على هذا الأدب الفلسطيني المقاوم، ولم يقصر كنفاني هذا المصطلح على الأدب العربي الفصيح، بل أطلقه على الشعر الشعبي الذي يمثل عنده قلعة المقاومة التي لا تهدم، فقد تناقلته الأجيال عن طريق الحفظ، وتغنت بها الأمهات لأبنائهن الناشئين، والفتيات لإخوانهن الصغار.

وعن سر إيصال أدب كنفاني إلى أكبر عدد من القراء، قائلا “السر في أدب كنفاني يكمن في البساطة والإيمان الذي لا يتزعزع بحتمية الانكسار ويعلمك الفارق بين خيمة اللجوء وخيمة الثورة، وبين البنادق المهجورة والبنادق الثائرة، وبين الطابور المصطف أمام وكالة الغوث وبين الطابور المصطف في قلب معسكر الفدائيين”.

وتحدث عن بعض أعمال كنفاني القصصية والروائية والمسرحية، مشيرا إلى رواية “موت سرير رقم 12″، التي تتحدث عن كيفية تحول الغرباء إلى أرقام بالمنافي، ويعيشون حالة الوحدة دون التفكير في حل جماعي بالعودة “فهم لم يكونوا يشعرون بالانتماء، والآخرون لم يشعروهم بأنهم عرب”، وفي رواية “رجال في الشمس”، وكذلك في رواية “ما تبقى لكم”، يؤكد كنفاني أن حل القضية الفلسطينية لا يتم إلى بالعمل الجماعي والكفاح المسلح.