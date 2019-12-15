انطلاق أعمال الدورة الدولية للحكمات بمشاركة أردنية

عمان – الغد – انطلقت يوم أمس السبت، أعمال الدورة الدولية “فيفا” لتطوير الحكمات التي يقيمها الإتحاد الإماراتي بالتعاون مع الإتحاد الدولي لكرة القدم واتحاد غرب آسيا، بمشاركة 30 حكمة، تمثلن: الأردن والسعودية والبحرين والكويت وعُمان وسورية ولبنان، وفلسطين.

ويشارك من الاردن الحكمتين حنين مراد وزين فواز، وحسب مسؤول دائرة الحكام ناصر درويش، افتتح اعمال الدورة الأمين العام للاتحاد الاماراتي محمد الظاهري بحضور كاري سيتز مسؤولة الحكمات بالاتحاد الدولي لكرة القدم، والمحاضرتان الدوليتان ينساشيكو ياماغيشي، وزانج لينجلينج.

يذكر أن الدورة تهدف الى تطوير التعاون المشترك مع اتحاد غرب آسيا والعمل سوياً على تطوير الحكمات بالمنطقة، ويتضمن برنامجها على مجموعة من المحاضرات النظرية والعملية التي ستقدم شرحاً مستفيضاً عن حالات لمس الكرة لليد، والأخطاء التكتيكية، وحالات التسلل وحالات منطقة الجزاء، والتحركات الصحيحة للحكم خلال المباراة، بالإضافة لتدريبات اللياقة البدنية.