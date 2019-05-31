انطلاق أعمال الدورة 14 للقمة الإسلامية العادية في مكة المكرمة

مكة المكرمة- انطلقت في مكة المكرمة، ليلة السبت، أعمال الدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية العادية لمنظمة التعاون الإسلامي، بمشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يترأس الوفد الأردني المشارك في أعمال القمة.

وتبحث القمة التي تعقد تحت شعار “قمة مكة : يداً بيد نحو المستقبل”، بمشاركة عدد من قادة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، مختلف قضايا العالم الإسلامي لبلورة موقف موحد تجاهها، لا سيما القضية الفلسطينية، والأوضاع الراهنة في كل من سوريا، اليمن، ليبيا، السودان، الصومال، وكذلك مكافحة الارهاب والاسلام فوبيا وغيرها من القضايا.

واكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس القمة، ان القضيةَ الفلسطينية تمثلُ الركيزةَ الأساسية لأعمالِ منظمةِ التعاون الإسلامي، وهي محورُ الاهتمام حتى يحصلَ الشعبُ الفلسطيني على كافةِ حقوقهِ المشروعة، التي كفلتْها قراراتُ الشرعية الدولية ومبادرةُ السلامِ العربية.

وجدد تأكيدَ بلاده على رفضها القاطعِ لأي إجراءاتٍ من شأنها المساسُ بالوضعِ التاريخي والقانوني للقدس الشريف.

وقال إن التطرفَ والإرهاب من أخطرِ الآفات التي تواجهها الامة الإسلامية والعالمُ أجمع، داعهيا الى تضافرَ الجهود لمحاربتِها وكشف داعميها وتجفيفِ مواردها الماليةِ بكل السبل والوسائل المتاحة.

واضاف ان الإرهاب ضرب في المنطقة من جديد، مشيرا الى تعرض سفنٌ تجارية قرب المياه الإقليمية لدولةِ الإمارات لعمليات تخريب ومن بينها ناقلتا نفطٍ سعوديتان، وهو ما يشكلُ تهديداً خطيراً لأمنِ وسلامة حركةِ الملاحة البحرية والأمن الإقليمي والدولي.

وقال ان محطتي ضخ للنفطِ في المملكةِ العربية السعودية تعرضتا لعملياتٍ إرهابية عبر طائراتٍ بدون طيار من قبل مليشيات إرهابية مدعومة من إيران، مؤكدا ان هذه الأعمال الإرهابية التخريبية لا تستهدفُ المملكةَ ومنطقة الخليجِ فقط، وإنما تستهدف أمن الملاحةِ وإمداداتِ الطاقة للعالم.

واضاف “من المؤلم أن يشكلَ المسلمون النسبةَ الأعلى بين النازحينَ واللاجئين على مستوى العالم جراء الاضطراباتِ والحروب وانحسارِ فرص العيشِ الآمنِ الكريم في بلدانهم”. ودعا الى إعادةَ هيكلة منظمةِ التعاون الإسلامي وتطويرَها وإصلاحَ أجهزتها لمجابهة التحديات الإقليمية والدولية التي تمر بها الامة.-بترا