انطلاق أعمال المؤتمر العربي- الأوروبي للأمناء العامين لمجالس النواب غدا

عمان- الغد– تبدأ يوم غد الثلاثاء تحت رعاية رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أعمال المؤتمر العربي – الأوروبي الثاني للأمناء العامين لمجالس نواب عربية واوروبية تحت عنوان “خدمات البحوث البرلمانية – تعزيز التشريع عبر وتحليل البيانات المتخصصة والمستقلة “.

و يتناول المؤتمر الذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس النواب بدار المجلس بالتعاون مع الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي والمؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم ومؤسسة كونراد اديناور على مدار يومين عدد من أوراق العمل تتعلق بالنماذج القائمة لخدمات البحوث و المعلومات البرلمانية و توفير خدمات البحوث و المعلومات المستقلة و المهنية لأعضاء البرلمانات و ضمان الاستخدام الفعال لخدمات البحوث و المعلومات لأعضاء البرلمانات و اختيار الخبراء من الداخل و الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات المعلومات المهنية و مراقبة جودة خدمات البحوث و المعلومات.