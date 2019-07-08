انطلاق أعمال الملتقى العاشر للإعلاميات الرياضيات العربيات الثلاثاء

عمان – الغد – برعاية وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي وحضور نقيب الصحفيين المصريين الدكتور ضياء رشوان، تنطلق في العاصمة المصرية القاهرة بعد ظهر غد الثلاثاء، اعمال الملتقى العاشر للإعلاميات الرياضيات العربيات الذي يقيمه الإتحاد العربي للصحافة الرياضية بالتعاون والتنسيق مع رابطة النقاد الرياضيين المصريين بمناسبة اقامة كأس الامم الافريقية ويتواصل حتى مساء الاربعاء 11 تموز (يوليو).

ويأتي هذا المتلقى تحت عنوان “الاتجاهات الحديثة في الصحافة الرياضية ومهارات تغطية البطولات الكبرى” في فروع صحافة الموبايل والصحافة الرقمية وصحافة الاذاعة وصحافة التلفزيون، بمشاركة 12 دولة عربية كانت قد أعلنت مشاركتها في اعمال هذا الملتقى العربي، الذي يأتي ضمن انشطة الاتحاد العربي المهمة التي يحرص على اقامتها كل عام لما يمثله من أهمية في تعزيز المستوى المهني للزميلات وزيادة منسوب الخبرة للجيل الواعد منهن ووضعهن في صورة المستجدات على صعيد الاعلام في ادواته الحديثة.

لا سيما وأن وجود النخبة المميزة من الاعلاميين الرياضيين، الذين يواكبون منافسات كأس الامم الافريقية سوف يتيح للمشاركات في الملتقي التزود بتجارب كبار الاعلاميين والاعلاميات الذين سيتابعون اعمال ومحاضرات وندوات الملتقى وسيحاضر البعض منهم في اعماله.

ويشتمل اليوم الاول الذي سيقام في مقر نقابة الصحفيين المصريين بحضور عدد من الشخصيات الرياضية والاعلامية على كلمة ترحيبية يلقيها رئيس رابطة النقاد الرياضيين المصريين الزميل حسن خلف الله وكلمة نقيب الصحفيين المصريين الدكتور ضياء رشوان، وكلمة الاتحاد العربي للصحافة الرياضية يلقيها رئيس الاتحاد الزميل محمد جميل عبد القادر وكلمة وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور اشرف صبحي، وسيتم خلال الاحتفال تقديم دروع الاتحاد العربي للصحافة الرياضية لوزير الشباب والرياضة المصري ونقيب الصحفيين ورئيس رابطة النقاد الرياضيين المصريين والزميل عصام عبد المنعم الرئيس السابق للاتحاد العربي للصحافة الرياضية.

ثم تبدأ اعمال اليوم الاول من الملتقى في الندوة التي تحمل عنوان “الإتجاهات الحديثة في عمل القنوات الرياضية في البطولات الكبرى” يشارك فيها الاستاذ اسامه الشيخ الصحفي والاعلامي الرياضي، والاستاذ محمد عفيفي رئيس قناة النيل للرياضة والدكتور تركي العواد نائب رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية عن قارة آسيا والإعلامي في قناة العربية، وتدير الندوة الاعلامية الرياضية نيرمين سامي من قناة العربية.

ثم تعقد بعد ذلك ورشة عمل بعنوان “صحافة التلفزيون” تديرها الاعلامية الاردنية ديما السايح من قناة العربية، يليها ورشة عمل أخرى بعنوان “الصحافة الرقمية” ويديرها المحاضر الدكتور خالد ذكي من كلية الاعلام في جامعة القاهرة، على أن تختتم اعمال اليوم الاول عبر ندوة تحمل عنوان “الاتجاهات الحديثة في الصحافة الرياضية خلال تغطية البطولات الكبرى” يشارك فيها كل من الدكتور حمدي حسن استاذ الإعلام في جامعة مصر الدولية، والاستاذ فتحي سند الناقد المصري الرياضي المعروف، والدكتور ياسر ايوب الناقد الرياضي المصري المعروف ويدير الندوة الاستاذ عصام شلتوت.

وكانت المشاركات العربيات في الملتقى قد اكتمل وصولهن الى العاصمة المصرية يوم امس الى جانب وفد الاتحاد العربي للصحافة الرياضية برئاسة الزميل محمد جميل عبد القادر رئيس الاتحاد، ويضم الدكتور تركي العواد نائب رئيس الاتحاد عن قارة آسيا والزميلة رجاء السعداني عضو اللجنة التنفيذية رئيسة اللجنة النسوية والزميل عوني فريج الامين العام للاتحاد الناطق الاعلامي، الذي افضى بالخبر، والسيدة فاتنة عبد العاطي السكرتيرة التنفيذية للاتحاد.

وقام الوفد يوم امس بزيارة الى مقر نقابة الصحفيين المصريين وتفقد القاعة الرئيسية التي ستحتضن اعمال وندوات وورش ملتقى الاعلاميات الرياضيات، واشاد الوفد بالجهود الكبيرة التي بذلها الزميل حسن خلف الله نائب رئيس الاتحاد العربي عن قارة افريقيا رئيس رابطة النقاد الرياضيين المصريين، من أجل تحقيق اعلى درجات النجاح لاعمال الملتقى الذي يعد النشاط الاول للاتحاد العربي في دورته الجديدة.