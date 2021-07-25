انطلاق أعمال دورة التدريب الآسيوية للمستوى الثاني

عمان – الغد – انطلقت اليوم الأحد فعاليات دورة التدريب الآسيوية للمستوى الثاني B، وسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد حفاظا على السلامة العامة.

وتقام محاضرات الدورة النظرية والعملية على ملعب وقاعة البولو بمدينة الحسين للشباب، بإشراف المحاضر الآسيوي عصام التلي، والمساعدة أسيل البربراوي.

ويشارك بالدورة: بلال عبد الدايم، أحمد شناني، رياض غانم، صوفيا أبو راس، سليمان ابو حلوه، محمد جعافرة، آية الخطيب، عببر النهار، هيا خليل، بسام سليمان، هيثم المحسين، مصطفى أبو كوش، سعد العمارين، أيوب الصانع، محمد خريشة، كمال الهرش.

وتشهد الدورات التدريبية، تطورا في المناهج النظرية والتطبيقات العملية، وفق رؤية اتحاد كرة القدم والتي تهدف لصقل والارتقاء بالمدرب الوطني، وتعزيز قدراته وخبراته.

وحصل الاتحاد الأردني، على شهادة الاعتماد بأعلى مستوياتها من “الآسيوي”، على ضوء المناهج التدريبية الحديثة والتي يقدمها الاتحاد للمشاركين.