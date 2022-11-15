انطلاق أعمال قمة مجموعة العشرين في بالي

انطلقت، اليوم الثلاثاء، أعمال قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية.

وافتتح الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، أعمال القمة التي ستستمر يومين.

وقال الرئيس الإندونيسي، في كلمته الافتتاحية، إن العام المقبل سيكون أكثر صعوبة من العام الحالي ويجب مواجهة التحديات العالمية بروح التعاون، وفقا لوكالة الأنباء الأندونيسية “أنتارا”.

وأضاف “العالم في انتظار نتائج قمة العشرين، ولهذا لا يجب أن تفشل القمة”، لافتا إلى أن الحوار يجب أن يكون أساسيًا خلال قمة العشرين.

وشدد الرئيس الإندونيسي على أن أزمة الغذاء وقضية أمن الطاقة يؤثران على الدول النامية، مؤكدا “علينا ضمان ألا ندخل في حرب باردة جديدة”.

وتابع “لدينا مسؤولية جميعا ليس فقط تجاه شعوبنا ولكن تجاه شعوب العالم، ويجب ألا نقسم العالم لأجزاء”.

–(بترا)