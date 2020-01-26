انطلاق أول رحلة تجريبية لطائرة بوينغ “777-إكس”

واشنطن- أجرت طائرة المسافات الطويلة بوينغ “777-إكس” أول رحلة تجريبية لها، وذلك بعد تأجيل انطلاقها لمرتين خلال ستة اشهر بسبب صعوبات ومشاكل في محرّك “جي إي 9 إكس” الجديد الذي تصنّعه شركة “جنرال إلكتريك” إضافة إلى صعوبات تتعلّق بعمل الأجنحة والبرامج المعلوماتية.

كما أجلت الرحلة الأسبوع الماضي مجدّدًا مرّتين، الأولى الخميس بسبب سوء الأحوال الجوّية وفق ما أعلنت الشركة، ومن ثمّ الجمعة بسبب هبوب رياح قوية.

وانطلقت الطائرة صباح أمس السبت، من مطار باين فيلد في إفيريت في ولاية واشنطن في شمال غرب البلاد، وبهذه الرحلة، تبدأ بوينغ سلسلة تجارب جوّية على هذا الطراز، ستُقدّم بعدَ إنجازها، إذا ما تكلّلت بالنجاح، طلبًا للحصول على تصريح بالاستخدام للنقل المدني من الوكالة الفدرالية الأمريكية للطيران المدني.

وتتراوح سعة الطائرة “777-إكس” بين 384 و426 راكباً مصممة لمنافسة طائرة إيرباص “إيه350” وقد حصلت بوينغ حتى اليوم على طلبات شراء 340 طائرة من هذا الطراز غالبيتها من سبع شركات طيران عالمية ضخمة هي طيران الإمارات ولوفتهانزا وكاثاي باسيفيك والخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية السنغافورية.

ويتميّز هذا الطراز من الطائرات بجناحين يمكن طي طرفيهما، ما يسهم في التقليل من استهلاك الوقود ويسهّل ركنها على المدرج. وتعتزم “بوينغ” تسليم أولى الطائرات من هذا الطراز مطلع العام المقبل.

بترا