انطلاق أول رحلة في تاريخ البشرية تقلّ سياحاً إلى الفضاء

فلوريدا- أقلعت من مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا، ليل الأربعاء (بتوقيت فلوريدا)، المركبة الفضائية «فالكون 9» التابعة لشركة «سبايس إكس» وعلى متنها أربعة سياح، في أول رحلة في تاريخ البشرية تقلّ إلى مدار الأرض ركّاباً عاديين ليس بينهم أيّ رائد فضاء محترف.

ووسط كرة لهب أضاءت عتمة الليل، ارتفعت المحرّكات التسعة بالمركبة الفضائية في مهمة أطلق عليها اسم «إنسبيريشن4» ستحمل أربعة أميركيين، من بينهم الملياردير جاريد إيزاكمان الذي استأجر هذه الرحلة، إلى مدار الأرض حيث سيدورون طوال ثلاثة أيام في مدار يتجاوز مدار محطة الفضاء الدولية.-(وكالات)