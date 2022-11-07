انطلاق “أيلة نصف ماراثون البحر الأحمر” بنسخته 17 في كانون أول المقبل

احمد الرواشدة

العقبة – ضمن برنامج دعم روزنامة الفعاليات السنوية بالشراكة مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وقعت “شركة واحة أيلة للتطوير” و” الجمعية الاردنية للماراثونات” اتفاقية تنظيم النسخة السابعة عشر من “أيلة نصف ماراثون البحر الأحمر” في الثاني من شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل.

ودأبت “أيلة” على مدار السنوات الماضية على تنظيم هذا النوع من الفعاليات المجتمعية والمنافسات الرياضية وذلك تنفيذاً لاستراتيجية مسؤوليتها الاجتماعية والتي تهدف في أحد محاورها الأساسية إلى دعم قطاعي الرياضة والشباب، وإلى تسليط الضوء على الأردن كمركز للفعاليات والمنافسات الرياضية والبطولات المحلية، والإقليمية، والدولية.

وينقسم هذا السباق الذي تنظمه الجمعية و”أيلة” لهذا العام لثلاث فئات إلى جانب سباق الأطفال، مسار 10 كيلومترات ومسار 21 كيلومتر / نصف ماراثون.

وأكد المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير المهندس سهل دودين، على حرص “أيلة” على تنظيم هذا السباق السنوي حتى بات تقليداً رياضياً، إيماناً منها بأهمية دعم الرياضة والرياضيين ونشر الثقافة الصحية من خلال تقديم الدعم لتنظيم السباق وتوفير الجوائز للمتنافسين وتشجيع المشاركة المجتمعية، إلى جانب تسليط الضوء على الإمكانيات والبنية التحتية المؤهلة التي تتمتع بها المملكة عموماً وشركة واحة أيلة على وجه الخصوص في استضافة هذا النوع من الرياضات التي يشارك فيها المئات من داخل وخارج الأردن.

وأشار المهندس دودين إلى سعي شركة واحة أيلة للتطوير لجعل الأردن ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وجهة رياضية وسياحية تتمتع بالمقومات اللوجستية والتنظيمية الكفيلة باستضافة الرياضات عالمية المستوى.

من جانبها قالت الانسة لينا الكرد مدير عام الجمعية الاردنية للماراثونات نعتز ونفتخر بالشراكة الاستراتيجية مع أيلة التي تستمر لإنجاح أكبر حدث رياضي في العقبة بنسخته السابعة عشر وشكرت الكرد فريق أيلة ممثلة بالمدير التنفيذي للجهود المبذولة في إنجاح واستمرار تسهيل عملية التنظيم وإتاحة الفرصة للعدائين بالركض في مشروع واحة أيلة والاستمتاع بالمناظر الخلابة اثناء الركض مما يعطي تجربة فريدة من نوعها للعدائين.

ويعد هذا الحدث الرياضي الهام تنفيذا لنهج رن جوردان الرامي إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة وضرورة اتباع نظام حياة صحية أفضل.

تجدر الإشارة إلى أن شركة واحة أيلة للتطوير تعتبر منصة رئيسية للأنشطة الرياضية النوعية على المستوى الوطني بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية مميزة لإقامة وتنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، وتطلق سنوياً أجندة مزدحمة بالفعاليات الرياضية لتعزيز مسيرة النشاط الرياضي المحلي في مدينة العقبة.