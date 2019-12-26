انطلاق اعمال الدورة الآسيوية للمستوى الثاني

عمان – الغد – انطلقت اليوم الخميس، على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب، اعمال الدورة التدريبية الاسيوية للمستوى الثاني والتي تقام بمشاركة لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية، بالاضافة الى لاعبي ومدربي الاندية المحلية، بإشراف المحاضرين الآسيويين ديان صالح، ومساعده عدنان عوض.

ويشارك بالدورة احمد ماجد المصري، لؤي يوسف ابو جاموس، عدي عاطف مبيضين، عادل عبدالله السعيدي، محمد رفقي الوسلاتي، فادي محمد شناق، نايف طه ارديسات، شفيق سمير عويس، رشيد ابراهيم النجار، اسماعيل موسى جابر، فايز يوسف الهنداوي، فراس احمد شريتح، مصعب نبيل الرفاعي، عمر محمد يوسف، رامي ربحي الشيخ، نسرين محمد الخزاعلة، مصطفي احمد ابو كوش، تريزا حكم العودات، مي سالم سويلم، عبد الرحيم الصلاح، غازي محمد خير الكيلاني، معتز ياسين الفيتاني، ذياب غديان ابراهيم، شهناز ياسين جبرين، عامر احمد اللوزي، ايهاب محمد محمود، اسامة عبدالله الخطيب.