انطلاق اعمال دورة مدربي اللياقة البدنية للحكام في دبي

عمان – الغد- انطلقت أمس الأحد في دبي، اعمال دورة مدربي اللياقة البدنية للحكام، التي يُنظمها الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بالتعاون مع اتحاد غرب آسيا بمشاركة 30 مدرباً.

ويشارك من الاردن المدربين يوسف ادريس ومحمد الروابدة.

وحضر مراسم افتتاح الدورة الامين العام للاتحاد الاماراتي محمد الظاهري، وأليخو بيريز مشرف اللياقة البدنية ودوراتها في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والروسية جوليا تاراسوفا الحائزة على ثلاثة ميداليات منها ذهبية السباعي في الأولمبياد، وهي محاضرة في مجال اللياقة البدنية مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أيضاً.

وتعتبر دورة مدربي اللياقة البدنية للحكام الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وغرب آسيا، حيث قام اتحاد غرب آسيا بتوجيه الدعوة إلى الاتحادات الأعضاء لمن يرغب بالحضور والمشاركة في هذه الدورة حيث اقيمت الدورة بمشاركة مدربين من الاردن والسعودية والعراق.