انطلاق اعمال ملتقى العقبة الاقتصادي غدا

احمد الرواشدة

العقبة – تنطلق في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مساء غد الثلاثاء في منتجع الموفنبيك أعمال ملتقى العقبة الاقتصادي بعنوان “عشرون عاما من العطاء ..العقبة تروي قصتها ” بتنظيم من شركة خليج العقبة للإعلام.

ويشارك في الملتقى الذي يأتي احتفاء بمرور عشرين عاما على اعلان مدينة العقبة منطقة اقتصادية خاصة شركات استثمارية من مختلف القطاعات الاقتصادية لتروي كل شركة مسيرتها كقصة نجاح اثيرة .

كما ويشارك في الملتقى رئيس جمعية رجال ألاعمال الأردنيين الحاج حمدي الطباع ضيف شرف وأعضاء الجمعية وشخصيات اقتصاديه أردنية معروفة .

وقال رئيس هيئة المديرين في شركة خليج العقبة صلاح الدين البيطار ياتي انعقاد هذا الملتقى بمناسبة مرور عشرين عاما على تحويل مدينة العقبة إلى منطقة اقتصادية خاصة كرؤيا ملكية غير مسبوقة في تاريخ الاقتصاد الأردني وتجربة جديدة تصنع من العقبة نقطة ارتكاز للاقتصاد الوطني ورافعة مالية لخزينة الدولة من القطاعين العام والخاص.

ويعتبر الملتقى بمثابة بيدر وحصيلة جهود بذلت على مدار عقدين ماضيين شهدت فيها منطقة العقبة نقله نوعية وثورة اقتصادية مكنتها من احراز مكانة واضحه على خارطة العالم الاقتصادية.

ويذكر ان شركة خليج العقبة للإعلام هي الشركة الوحيد المختصة في تنظيم الملتقيات والمهرجانات والمرخصة والمسجلة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية .