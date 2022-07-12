انطلاق الأيام الثقافية التونسية في إربد الخميس المقبل

تنطلق يوم الخميس المقبل الرابع عشر من تموزالجاري، فعاليات الأيام الثقافية التونسية في إربد، ضمن احتفالية إربد عاصمة الثقافة العربية 2022.

وتبدأ الفعاليات عند السادسة والنصف من مساء يوم الخميس في قاعة المعارض في مركز إربد الثقافي، بافتتاح معارض للخط العربي والخزف وعرض (التجارب العامرة)، وهو عرض يستخدم تقنية الواقع الافتراضي لزيارة عدد من المواقع والمعالم والمتاحف في تونس تمكن الجمهور من اكتشاف المواقع الأثرية بصفة افتراضية وبالواقع المعزز، إضافة لورشة في صناعة الفسيفساء.

يلي ذلك حفل الافتتاح الرسمي الذي يقام عند السابعة من مساء ذات اليوم، برعاية وزيرة الثقافة هيفاء النجار وبحضور سفير تونس لدى الأردن، يتضمن كلمات افتتاحية، يليها عرض(شيشخان) الموسيقي تقدمه مجموعة محمد علي بن الشيخ، وهو عمل موسيقي مستوحى من الموروث الثقافي التونسي، يجمع مدينتي أريانة وسيدي بوسعيد التونسيتين، مقدما الموسيقى الصوفية وموسيقى المالوف من خلال الحضور الأندلسي الذي تتميز به مدينة أريانة منذ القرن السابع عشر، والفنان أحمد الوافي أحد أقطاب موسيقى المالوف الذي كان يقيم في سيدي بوسعيد.

وتستمر الفعاليات بأمسية أدبية أردنية تونسية مشتركة تقام عند السادسة من مساء يوم الجمعة في بيت عرار وسط مدينة إربد، يشارك فيها من تونس الكاتب الدكتور شفيق الطارقي أستاذ الأدب العربي الحائز على جائزة دبي الثقافية للعام 2018، والذي سيقدم ورقة حول التجريب في الرواية التونسية، والروائية الدكتورة سلمي اليانقي، المحامية والأستاذة الجامعية الحائزة على جائزة لجنة التحكيم في مسابقة الكومار الذهبي 2022 عن روايتها “مكعب روبيك”، ومن الأردن الأديبين هاشم غرايبة وهشام مقدادي.

وفي يوم السبت السادس عشر من تموز، يعرض عند الواحدة ظهرا في مركز إربد الثقافي، الفيلم الوثائقي التونسي (على السكة) للمخرجة أريج السحيري، وهو فيلم يستعرض قصص مجموعة من سائقي القطارات التونسيين ومحاولاتهم لفضح الفساد والإهمال، ودفاعهم عن اختياراتهم رغم المخاطر التي يتعرضون لها.

وفي ذات اليوم يجتمع عند السابعة مساء في نادي الشيخ حسين بمنطقة الأغوار الشمالية، الشعراء علي العرايبي وأمامة الزاير من تونس، ويوسف أبو زبيد والدكتورة إيمان العمري من الأردن في أمسية شعرية أردنية تونسية مشتركة.

وتختتم الفعاليات يوم الأحد، بعرض للفيلم الوثائقي (الرجل الذي أصبح متحفا) للمخرج مروان الطرابلسي، يقدم عند الواحدة ظهرا في مركز إربد الثقافي، ويتحدث عن حياة الفنان التشكيلي التونسي علي عيسى، الذي آمن بالفن وكرس حياته له، وهو مقتنع تمام الاقتناع بأن الفن هو السبيل لتغيير العالم، حتى اختفى تدريجيا بين لوحاته ليصبح واحدا منها.

يلي عرض الفيلم عند الثانية ظهرا ورشة “الجذور الثقافية للسينما التونسية” يقدمها الأستاذ الجامعي والكاتب والناقد السينمائي الدكتور كمال بن وناس، يطرح فيها إشكالية العلاقة بين المصادر الواقعية والخلفية الذهنية في السينما التونسية في إطار خصوصيات الثقافة التونسية وانتمائها المباشر للفضاء المتوسطي والعربي والإفريقي من خلال بعض الأمثلة من المدونة السينمائية التونسية، كما يشارك في الورشة التي تقام في مركز إربد الثقافي الدكتور عامر غرايبة من الأردن.

يذكر أن الأيام الثقافية التونسية هي الثالثة التي تقام ضمن احتفالية إربد العاصمة العربية للثقافة، بعد الأيام الثقافية لكل من الجزائر ومصر، والتي أقيمت نهاية حزيران ومطلع تموز الحالي، واستقطبت العديد من المهتمين والمثقفين من إربد ومن كافة المحافظات لمتابعة فعالياتها المختلفة.

هذا وتعلن وزارة الثقافة أن حفل افتتاح الأيام الثقافية التونسية سيبث مباشرة عبر حسابها على منصة فيسبوك مساء الخميس، كما تنوه بأنها قد أعلنت عن برنامج الفعاليات التي تقدم للجمهور مجانا عبرحساباتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني داعية الجمهور والمهتمين لحضورها، ومتابعتها لمعرفة كافة التفاصيل.