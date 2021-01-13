انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد كورونا في الكرك

هشال العضايلة

الكرك- بدأت في الكرك صباح اليوم الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا وفقا لمدير صحة الكرك الدكتور ايمن الطراونة.

وقال الطراونة ان الحملة بدأت في مركزين للتطعيم هما مستشفى الأمير علي بن الحسين العسكري ومركز المزار الجنوبي الصحي الشامل، لافتا الى عمليه التطعيم تتم وفقا لبرنامج يومي بحيث انه سيتم اليوم تطعيم ١٠٣ حالات بمستشفى الأمير علي و٤٤ حالة بمركز الصحي المزار، وحصل حتى الآن حوالي ٢٠ شخصا على المطعوم.

وبين ان العملية تجري بشكل جيد كما هو مبرمج لها وللاشخاص الذين لهم الاولوية ضمن الحملة من الكوادر الطبية وكبار السن والمرضى.