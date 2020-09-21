انطلاق الدفعة الثانية من أكاديمية البرمجة من أورانج

عمان – أعلنت أورانج الأردن عن انطلاق برنامجها التدريبي للدفعة الثانية من أكاديمية البرمجة، بعد أن تمت عملية اختيار 50 طالبا وطالبة من أصل 7000 متقدم للحصول على فرصة الانضمام للأكاديمية، حيث تمت مراحل التقييم على مدار عدة أشهر قامت خلالها لجنة التقييم المتخصصة باختيار المنضمين الجدد وفقا لمعايير محددة تم تطبيقها عبر الإنترنت كإجراء وقائي للحد من انتشار كورونا المستجد، وتم الإعلان عن إطلاق فعاليات الدورة التدريبية الثانية للأكاديمية عبر تقنية “زووم” بحضور الرئيس التنفيذي لأورانج الأردن، تيري ماريني وعدد من المدراء التنفيذيين والطلبة.

وأعرب ماريني عن الحماس الكبير لانطلاق دورة تدريبية جديدة لـ “أكاديمية البرمجة”، بعد أن حقق 70 % من المنضمين لفوجها الأول نجاحاً ملموساً تمثل بحصولهم على وظائف قيمة حتى قبل تخرجهم من الأكاديمية، مجسدة بذلك مفهوم “التدريب من أجل التشغيل”، لافتاً إلى أن هذه الاستفادة المتحققة للمنضمين عزز من ثقة الشركة بهذه الأكاديمية ومدى تأثيرها في رسم مستقبل أكثر إشراقاً للشابات والشباب الطموح لتغيير الواقع وتحسين حياتهم.

وبيّن ماريني أن كل واحد من المنضمين للفوج الثاني من أكاديمية البرمجة يتمتع بقدر عالٍ من الشغف والرغبة في التعلم والتدريب والمواهب المتعددة وقدرات هائلة تحتاج إلى من يتبناها، لافتاً إلى دور الأكاديمية في تعزيز هذه المواهب الشابة وتنمية قدراتهم لإعطائهم الفرصة لخوض غمار سوق العمل المحلي والإقليمي مسلحين بالعلم والتدريب عالي التقنية.

وأوضح ماريني أن نجاح “أكاديمية البرمجة” وقدرتها على منح الشباب الثقة بأنفسهم عزز من رغبة الشركة في الاستمرار في دعم هذه الفئة المجتمعية ذات القدرة على إحداث نقلة نوعية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأردن، وهذا ما يتماشى مع استراتيجيتها كلاعب رئيسي في الاقتصاد الأردني، ومن جانب آخر فإنها تمثل جزءاً من التزام أورانج العالمية وأورانج الأردن بدعم الشباب لإحداث تغييرات إيجابية في مجتمعاتهم.

وأكد ماريني أن ما يتضمنه البرنامج التدريبي للأكاديمية إنما يثبت أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كممكّن لبقية القطاعات الاقتصادية، من خلال توفير كفاءات شابة تتلائم مع متطلبات أصحاب العمل الباحثين عن موظفين أكفاء، كما يشير بوضوح إلى دور الشركة في التخفيف من مشكلة البطالة التي ارتفعت بشكل ملحوظ في ظل إجراءات مجابهة فيروس كورونا.