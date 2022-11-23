انطلاق الدورة الأولى من مهرجان الأردن لأفلام الأطفال

عمان – الغد- تنطلق الدورة الأولى من “مهرجان الأردن لأفلام الأطفال” اليوم بتنظيم من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام والذي يستمر بعروض يومية لغاية يوم بعد غد في مسرح الرينبو في جبل عمان.

يستهدف المهرجان فئة الأطفال وهو الأول من نوعه في المملكة ومن المهرجانات القليلة في المنطقة الذي يقدم محتوى خاصا لصغار السن. يكون الجمهور على موعد مع باقة منوعة من الإنتاجات العربية والأجنبية الحديثة مناسبة للأطفال فوق 10 سنوات، وبعضها لمن هم فوق ست سنوات. وكانت فتحت الهيئة باب التقديم لقبول الأفلام قبل شهرين من موعد المهرجان.

يحظى الأطفال بفرصة التعرف على عوالم وثقافات جديدة من خلال أربعة أفلام عائلية روائية طويلة هي: فيلم الافتتاح “جاكي وأوبيين” من هولندا؛ وفيلم “جيم بوتن وعصابة Wild 13” من ألمانيا؛ وفيلم “قلب الفراشة” من ليتوانيا؛ وفيلم “مرافقو الذئاب” من إيرلندا. كما تشمل العروض 14 فيلما روائيا وتحريكيا قصيرا من الأردن ومصر والعراق وقطر والجزائر وكندا ومالطا وجورجيا. ويدعو المهرجان اختصاصين سينمائيين لمناقشة الأفلام مع الأطفال بعد كل عرض بهدف تشجيعهم على التحليل والنقد وتبادل الآراء. خارج إطار المسابقة، يتم عرض حلقة، لم تبث سابقا، من برنامج الأطفال الأردني المعروف “أهلا سمسم” يتبعها استعراضا لشخصيات البرنامج.

شكلت الهيئة لجنتي تحكيم لاختيار الأفلام الفائزة، إحداهما مؤلفة من مهنيين في مجال السينما والمرئي والمسموع،

والمنتج خالد حداد ومديرة منصة رؤيا للأطفال لارا الصفدي وباسم عوض مدير القسم المسرحي في وزارة التربية والتعليم – والثانية تعطي فرصة التحكيم لمجموعة أطفال. كما يشارك الجمهور أيضا بالتصويت لفيلمه الروائي الطويل المفضل. ومن الجدير بالذكر أن أفضل فيلم روائي طويل وأفضل فيلم قصير يحظيان بجوائز نقدية.

أعرب مهند البكري، مدير عام الهيئة الملكية للأفلام، عن سروره بانطلاق الدورة الأولى من المهرجان وقال: “إننا فخورون باستحداث مهرجان الأردن لأفلام الأطفال، إذ نؤمن بأهمية السينما وصناعة الأفلام وتأثيرهما على الأفراد منذ سن مبكرة”.

يتميز المهرجان بتقديم محتوى مغاير عما نراه على شاشات التلفاز أو منصات الإنترنت في جو تفاعلي للأطفال وسط أقرانهم. كما حرصنا على أن يتناول المهرجان الجانب التدريبي من خلال تنظيم ورشتي عمل بموازاة العروض، ورشة “ارسم قصتك” وورشة “المكياج والخدع السينمائية”، بهدف تعريف الأطفال على بعض نواحي صناعة الأفلام وإبراز قدراتهم الإبداعية ومهاراتهم. وتدير الهيئة حلقة نقاشية حول أهمية تعزيز الإنتاج السينمائي والثقافي للأطفال باللغة العربية.”

وأضاف البكري: “لم يكن هذا المهرجان وليد اللحظة، بل جاء ضمن جهود الهيئة التي تستهدف الشباب وصغار السن في عمان والمحافظات واستكمالا لبرامجها القائمة مثل: برنامج الأفلام في المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ؛ مشروع قافلة أفلام الأطفال الذي يجول المملكة ويعرض أفلاما للأطفال؛ وبرامج تدريبية للأطفال.”

يقام حفل الختام يوم بعد غد الساعة السادسة مساء في مسرح الرينبو، حيث يتم عرض مجموعة أفلام قصيرة ومن بعدها الإعلان عن أسماء الفائزين.