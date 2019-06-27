انطلاق الدورة الثانية لمهرجان رم المسرحي

عمان- انطلقت مساء أمس في المركز الثقافي الملكي فعاليات الدورة الثانية لمهرجان رم المسرحي الذي تقيمه نقابة الفنانين الاردنيين بالتعاون مع الهيئة العربية للمسرح، ووزارة الثقافة.

واشتمل الحفل الذي رعاه وزير الثقافة مندوبا عن رئيس الوزراء على مشهد مسرحي قصير، وفيلم قصير عن المهرجان، واخر عن عروض المشاركة في دورة هذا العام، وعرض مسرحية “ظلال الحب” تأليف الروائية ليلى الاطرش، واخراج حسين نافع.

وقال وزير الثقافة الدكتور محمد ابو رمان ان انطلاق الدورة الثانية يؤكد النجاح الذي حققه المهرجان في دورته الأولى، وان الفعل المسرحي وأهله بخير، مضيفا ان الشراكة مع الهيئة العربية للمسرح ترسخ للفعل الثقافي وللوعي بأهمية المسرح لإعادة بناء ثقافة عربية مسرحية قادرة على بناء المعرفة لدى الأجيال القادمة.

وبين الأمين العام للهيئة العربية للمسرح اسماعيل عبد الله ان هذه الدورة خطوة الى الامام نحو تحقيق دورات اخرى تليق بطموح وجهود وإبداعات المسرحيين الأردنيين الذين بنوا للمسرح الأردني مكانة مقدرة في المشهد الثقافي العربي.

وقال نقيب الفنانين حسين الخطيب ان نقابة الفنانين تسعى لإثراء الحركة الفنية الأردنية بسلسلة أحداث مسرحية، وبناء مختبر للمسرحيين الأردنيين يواصلون من خلاله التعامل مع عناصر المسرح ومقوماته دونما انقطاع بالشراكة مع الجهات المعنية بالفعل المسرحي ومنها الهيئة العربية للمسرح.

وتحدث مدير المهرجان محمد خير الرفاعي عن هذه الدورة التي جاءت لترسيخ قيم العمل المسرحي من خلال الإبداع في الإدارة والتنظيم، حيث تم التركيز على الاختيار الجيد للعروض بعيدا عن تعددها بحيث يكون هناك محددات اكثر في الدورات القادمة.

وتشارك في المهرجان الذي يستمر حتى الاثنين القادم خمسة عروض مسرحية، فيما تقام ندوات تقييمية لها بعد العروض مباشرة.

(بترا)