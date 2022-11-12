انطلاق الدورة الـ 34 من “مهرجان الأفلام الأوروبية غدا

تحت رعاية سمو الأميرة ريم علي، تنطلق الدورة الـ34 من “مهرجان الأفلام الأوروبية”، الممول من قبل الاتحاد الأوروبي لدى الأردن وبتنظيم مشترك مع هيئة المعاهد الثقافية الأوروبية، في الفترة ما بين 13-25 تشرين الثاني، في مسرح مركز هيا الثقافي.

ويُنظم “مهرجان الأفلام الأوروبية” بمشاركة سفارات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في الأردن وخارجه، بالإضافة إلى المعاهد الثقافية التابعة للاتحاد الأوروبي.

ويضم برنامج المهرجان 15 فيلما أوروبيا، معظمها حاصل على جوائز، بما فيها الفيلم البولندي “لن تثلج مرة أخرى”، والفيلم النمساوي “أوسكار وليلي – حيث لا أحد يعرفنا”، الفيلم الفرنسي “حماري وحبيبي وأنا” ، الفيلم البلجيكي “آلهة مولينبك”، الفيلم القبرصي “فرد من العائلة”، الفيلم الهولندي “صالون رومي”، الفيلم الألماني “تجربة الأداء”، والفيلم البلغاري “العلكة”، الفيلم الإسباني “ستأتي النار”، والفيلم الأيرلندي “اختبرت ذلك من قبل”، الفيلم الإيطالي “أركض إليك”، الفيلم السويدي ” لغز قضية هامرخيلد “، والفيلم البريطاني “السبب الذي جعلني أقفز”.

أما ضيف شرف المهرجان لهذه الدورة فهو الأردن، حيث سيتم عرض فليم “بنات عبدالرحمن”، الحائز على عدة جوائز، في ختام المهرجان.

ويهدف مهرجان الأفلام الأوروبية إلى إعطاء الفرصة للجمهور لمشاهدة أفلام أوروبية منوعة والاستمتاع بها، والتي تعرض مصحوبة بترجمة إلى اللغتين العربية والإنجليزية، وتقدم جميع عروض الأفلام بشكل مجاني للجمهور.

من جهتها علقت سفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن ماريا هادجيثيودوسيو قائلة: ” في كل عام يجمع المهرجان الأردنيين والأوروبيين معًا، ويفتح مساحة للتعاون بين الثقافات والتنوع والتبادل والحوار.” وأضافت “بما أن عام 2022 هو العام الأوروبي للشباب، فسيخصص مهرجان هذا العام لجيل الشباب والشابات الذين عانوا أكثر من غيرهم خلال جائحة كورونا، حيث ننتهز هذه الفرصة لتسليط الضوء على الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه الشباب في بناء مستقبل أفضل وأكثر اخضرارًا وشمولًا، فضلا عن كونه رقمي ومليء بالفرص التي تتيح التعلم والتفاعل المتبادل”.

ويقام على هامش المهرجان “مسابقة أفلام الموبايل” بالتعاون مع SAE عمان؛ الكلية الاسترالية للإعلام الرائدة في مجال الفنون والإعلام . وتعطي المسابقة فرصة لصانعي الأفلام أو أي شخص يحمل موبايل ويدفعه الشغف فرصة انتاج فيلم خاص به والاشتراك في المسابقة.

وتتوفر تفاصيل أخرى عن المسابقة ومواضيعها وشروط الاشتراك فيها، ومواصفات الأفلام من الناحية التقنية على الموقع الإلكتروني للمهرجان:

www.euffjordan.com

وبهدف دعم الإبداع في مجال صناعة الأفلام في الأردن، سيتم الاحتفال بالفائزين في المسابقة وعرض أفلامهم في الحفل الختامي للمهرجان.

و”مهرجان الأفلام الأوروبية” هو أقدم مهرجان أفلام أجنبية في الأردن، وتقام هذه الدورة منه بالشراكة مع جهات محلية هي: هيئة الإعلام، الهيئة الملكية للأفلام وأمانة عمان الكبرى، بالإضافة إلى “لوياك” وSAE عمان. أما الشراكة الإعلامية فتضم كل من: تلفزيون “رؤيا”، إذاعة “وتر” و Mood FM، بالإضافة إلى إذاعة هوا عمان.