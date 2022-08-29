انطلاق العام الدراسي الجديد في فلسطين وسط تحديات داخلية وأخرى “إسرائيلية”

انطلق العام الدراسي الجديد في المناطق الفلسطينية، بمشاركة نحو مليون و400 ألف طالب وطالبة يمثلون المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية.

انطلاق العام الدراسي

ومع صبيحة الإثنين، بدأ مليون و385 ألف طالب وطالبة، التوجه لمقاعد الدراسة في جميع مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، وحسب إحصائية لوزارة التربية والتعليم، فقد بلغ هذا العام عدد الطلبة في المدارس الحكومية 911 ألفا و100 طالب، موزعين على ألفين و333 مدرسة، فيما بلغ عدد طلبة مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” 339 ألفا و100 طالب موزعين على 375 مدرسة، وفي المدارس الخاصة 134 ألفا و800 طالب ويبلغ عددها 484 مدرسة.

ويقدم خدمة التعليم لهؤلاء 73 ألفا و900 معلم ومعلمة موزعين على 52 ألفا و400 في المدارس الحكومية، و11 ألفا و200 معلم ومعلمة في مدارس “الأونروا” و10 آلاف و300 معلم ومعلمة في المدارس الخاصة.

وأطلقت وزارة التربية والتعليم على العام الدراسي الجديد تسمية “عام سيادية التعليم في القدس”، لمواجهة المخططات التهويدية الإسرائيلية، والتي بدأت بمحاولات سلطات الاحتلال شطب الكثير من الدروس التي لها علاقة بالقضية الفلسطينية من المنهاج الذي يدرّس في مدارس القدس.

ويعد التصدي لهذا المخطط الإسرائيلي، من أبرز التحديات التي تواجه الفلسطينيين في هذا الوقت، خاصة وأن سلطات الاحتلال تسعى لـ “كي وعي” طلبة القدس المحتلة، بإزالة أي مضمون له علاقة بالقضية الفلسطينية من المنهاج، وذلك بعد أن حاولت سابقا الدفع باتجاه تدريس المنهاج الإسرائيلي.

ويأتي ذلك بعد أن صمدت السلطة الفلسطينية، أمام محاولات أوروبية لتغيير المنهاج، بعد تبني دول في الاتحاد الأوروبي وجهة نظر دولة الاحتلال، بأن المنهاج الفلسطيني يحتوي على ما يدعم ويغذي “الإرهاب”، حيث رفضت السلطة الفلسطينية إجراء التغيير طول العام الماضي، مقابل استئناف الدعم المالي الذي توقف طويلا، إلى أن نجحت في دفع الدول الأوروبية لتقديم المساعدات المالية دون أي تراجع عن موقفها.

أسرلة التعليم وهدم المدارس

وفي القدس المحتلة، رفض الأهالي محاولات الاحتلال أي تغيير على المنهاج الفلسطيني أو استبداله بالإسرائيلي، ولذلك استبقت لجنة أولياء أمور الطلاب في مدارس القدس المحتلة العام الدراسي بأيام قليلة، ووزعت كتب المنهاج الفلسطيني وقرطاسية على الطلاب والأهالي في الكلية الإبراهيمية، ردًا على الهجمة التي يشنها الاحتلال على المنهاج الفلسطيني والمدارس الفلسطينية في القدس المحتلة.

كما نظمت اللجنة وقفة أمام الكلية الإبراهيمية، للتنديد بقرار وزارة التعليم والمعارف الإسرائيلية إلغاء ترخيص المدرسة وخمس مدارس أخرى في حال واصلت تدريس المنهاج الفلسطيني، حيث يعيش أولياء أمور الطلبة الفلسطينيين في القدس حالة من القلق، ويخشون المخطط الإسرائيلي الرامي لتغيير المنهاج الفلسطيني.

وعلاوة على تلك التحديات، ستبرز مع انطلاق العام الدراسي الجديد، مأساة الطلبة الذين يتلقون تعليمهم في “مدارس الصمود”. وهي المدارس المقامة في المناطق النائية، والتي يتهددها خطر الهدم بأوامر إسرائيلية، حيث صدر أمر من الاحتلال بهدم اثنتين منها في محافظة الخليل، تخدم إحداهما منطقة مسافر يطا التي يتعرض سكانها لعمليات الطرد والتهجير القسري.

كما ستبرز من جديد مأساة طلبة القرى القريبة من المستوطنات، مثل اللّبن الشرقية، التي اعتاد طلبتها على هجمات صباحية ينفذها المستوطنون أو قوات الاحتلال، التي تلاحقهم خلال الحصص الدراسية وتطلق صوب مدارسهم قنابل الغاز المسيلة للدموع، علاوة عن قطع المستوطنين الطرق أمام الطلبة.

وفي غزة المحاصرة، لا يختلف الواقع المؤلم الذي يفرضه الاحتلال كثيرا، خاصة في المدارس القريبة من منطقة الحدود الشرقية للقطاع، والتي تتعرض في أوقات كثيرة وخلال فترة الدوام المدرسي، لإطلاق نار أو قنابل غاز مسيلة للدموع، من قبل جنود الاحتلال المتمركزين في أبراج عسكرية على خط الحدود الفاصل عن القطاع، ما يهدد حياة الطلبة بشكل خطير.

تحديات داخلية

علاوة على التحديات التي يفرضها بالاحتلال، هناك تحديات داخلية تواجه التعليم في فلسطين، لها علاقة بمطالب المعلمين الحصول على زيادة في الراتب.

واستبق “حراك المعلمين الموحد” انطلاق العام الدراسي بساعات، وأعلن مساء الأحد، تجميد الإضراب حتى إشعار آخر وبدء العام الدراسي في موعده، وذلك لإعطاء فرصة للحكومة لـ”تثبت حسن نواياها” حين صرف الرواتب لهذا الشهر.

وأشار الحراك إلى أنه تلقى اتصالات لا حصر لها، ورسائل لا تعد ولا تحصى من أولياء الأمور ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية مفادها إعطاء فرصة لبدء عام دراسي بالشكل الطبيعي، إلى أن يصرف راتب هذا الشهر، ليرى ما تم تحقيقه وما انعكس على رواتب المعلمين، كما وعدت الحكومة.-(وكالات)