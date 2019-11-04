انطلاق المؤتمر الإقليمي الرابع بعنوان “فلننهض بمواردنا البشرية”

عمان -الغد- أنطلقت في عمان أعمال المؤتمر الإقليمي الرابع بعنوان: “فلننهض بمواردنا البشرية” والذي نظمته جمعية محترفي الموارد البشرية العربية (أفرا) تحت شعار “بناء قيادات الموارد البشرية” وبحضور 450 شخص.

ويدعو المؤتمر لتفعيل الدور الصحيح لمهنة الموارد البشرية والعاملين فيها “بعيدا عن النظريات، ولإتاحة فرصة اللقاء والاستماع لخبراء الموارد البشرية ومناقشة التجارب الحديثة من خلال الجلسات النقاشية وورش العمل ، وذلك نظرً للدور الكبير الذي تشغله هذه المهنة في تحفيز العاملين والاستثمار بهم.

هذا واستهل المؤتمر أعماله بفيلم لجلالة الملك “عبدالله الثاني” بعنوان: الإستثمار بالشباب والإهتمام بهم، والذي أكد فيه جلالته على أن المستقبل يبدأ من منطقتنا، ومع شبابها الموهوبين والمبدعين الذين يتطلعون إلى الأمام والذين يشكلون 70 بالمائة من سكانها.

وأشار رئيس الجمعية نضال الشلبي في كلمه له إلى أن الموارد البشرية هي الثروة الرئيسية للأمم، فرأس المال المادي والموارد الطبيعية رغم أهميتها وضرورتهما إلا أنهما من دون العنصر البشري الكفؤ والمدرب والمعد إعدادا جيدا لن يكون لهما قيمة، وذلك لأن البشر هم القادرون على إستخدام هذه الموارد وتسخيرها في العمليات الإنتاجية وصولا لتحقيق الرفاهية، وإن العنصر البشري بما له من قدرة على الإختراع والإبتكار والتطوير يمكن أن يقهر ندرة الموارد الطبيعية ويوسع من إمكانيات المجتمع الإنتاجي، ثم قدمت الاستاذة ” ايمان الزيات” إيجاز عن جمعية “أفرا” بعنوان (أفرا قصة نجاح).