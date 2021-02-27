انطلاق المرحلة الثالثة من دورة التدريب الآسيوية للمحترفين

عمان – الغد – انطلقت اليوم السبت ، فعاليات المرحلة الثالثة من دورة التدريب الآسيوية للمحترفين “pro”، وسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد حفاظا على السلامة العامة.

وتقام محاضرات الدورة العملية على ملعب البولو، والنظرية في قاعة اتحاد كرة اليد، بإشراف المحاضر الآسيوي الإماراتي عبدالله حسن، والمساعدين صالح دغش وديان صالح. ويشارك بالدورة: رأفت علي، أحمد هايل، أشرف شتات، عبدالله القططي، انزور نفش، شادي صالح، إبراهيم حلمي، بسام الخطيب، كريم مالوش، خالد لافي، ومن فلسطين فادي لافي، وحسام ويونس أيمن صندوقه، ومن العراق جعفر سرحان، وفليب أمين، ومن سوريا محمد عقيل.

وتشهد الدورات التدريبية، تطورا في المناهج النظرية والتطبيقات العملية، وفق رؤية اتحاد كرة القدم والتي تهدف لصقل والارتقاء بالمدرب الوطني، وتعزيز قدراته وخبراته.

وحصل الاتحاد الأردني، على شهادة الاعتماد بأعلى مستوياتها من “الآسيوي”، على ضوء المناهج التدريبية الحديثة والتي يقدمها الاتحاد للمشاركين، حيث حصل على اتفاقية دورات المحترفين، بالإضافة للمستويين الاول والثاني.