انطلاق المرحلة الثانية لدورة مدربي حراس المرمى

عمان – الغد – انطلقت اليوم السبت، فعاليات المرحلة الثانية من دورة مدربي حراس المرمى للمستوى الأول، في مقر اتحاد كرة القدم، بحضور رئيس قسم تطوير الحراس أليكس فينسل.

ويشرف على الدورة المحاضر الآسيوي خلدون ارشيدات، والمساعدين كامل جعارة وسمير رحال، والمنسق فادي الشناق.

وتمتد المرحلة الثانية حتى الثلاثاء 30 الجاري، وتشتمل على اختبارات نظرية وعملية، وسط اتباع كافة اجراءات وتدابير السلامة العامة، والبروتوكول الصحي المعتمد.

ويشارك بالدورة 13 مدرباً ومدربة: ملك شنك، تيريزا العودات، علاء قباعة، فايز الزعبي، أحمد عاقولة، محمد درابسة، أمين نصاصرة، علي حباب، ناصر رحامنة، أيوب أبو لاوي، عبدالله العوضي، محمد علي هيف، خضر حماد.