انطلاق المعسكر التدريبي المشترك للاعبي “الطاولة” مع نجوم من مصر

بلال الغلاييني – انطلقت، أول من أمس، في صالة اليرموك بمدينة الحسين للشباب فعاليات المعسكر التدريبي المشترك الذي يجمع بين لاعبي المنتخبات الوطنية بكرة الطاولة، ومجموعة من نجوم المنتخبات والأندية المصرية، وذلك ضمن برنامج الإعداد الخاص بالمنتخبات الوطنية الذي يسبق مشاركتها في بطولة غرب آسيا المجمعة، التي يستضيفها اتحاد اللعبة بالتعاون مع اتحاد غرب آسيا، اعتبارا من 25 تموز (يوليو) الحالي، وينتظر أن تشهد مشاركة الاتحادات كافة المنضوية تحت مظلة اتحاد غرب آسيا ومقره العاصمة الأردنية عمان.

ويشتمل المعسكر التدريبي الذي يستمر حتى يوم 25 من الشهر الحالي، على التدريبات اليومية المكثفة الصباحية والمسائية، وتدريبات اللياقة البدنية، وذلك بمشاركة مدربي المنتخبات الوطنية (مصطفى رضا ويوسف أسعد وغزال هاشم ورائد الشريف وليث أبو يمن)، إلى جانب مشاركة مدربين من مصر وتونس والعراق.

وتسعى المنتخبات الوطنية إلى تحقيق نتائج مميزة في هذا الاستحقاق الآسيوي المهم، خصوصا وأن المنتخبات المشاركة ستحضر بكامل نجومها المعروفين والحاصلين على العديد من الألقاب العربية وغرب آسيا، إلى جانب حصولهم على مراكز جيدة في التصنيف العالمي المعتمد من قبل الاتحاد الدولي.

وحرص اتحاد اللعبة، برئاسة طارق الزعبي، على مشاركة أكبر عدد من اللاعبين واللاعبات الذين سيمثلون الأردن في هذه البطولة وفي الفئات العمرية كافة المعتمدة من قبل اتحاد غرب آسيا، وذلك ضمن مساعي الاتحاد لتوفير فرص المشاركة والاحتكاك لباعبي المنتخبات الوطنية كافة، مع التركيز على لاعبي الفئات العمرية باعتبارهم المدماك الرئيسي لعملية التطوير الفنية، حسب ما أكده رئيس الاتحادين الأردني وغرب آسيا طارق الزعبي الذي شدد على أهمية إقامة هذه البطولة في العاصمة عمان، والتي تساعد الاتحاد على دفع أكير عدد ممكن من اللاعبين واللاعبات للمشاركة في واحدة من أهم وأقوى البطولات التي تقام في عمان، خصوصا مع تواجد كوكبة من اللاعبين البارزين على الساحة العربية.

وأكد الزعبي أن الاتحاد وبالتعاون مع اتحاد غرب آسيا أنجز الترتيبات الفنية والإدارية كافة لإقامة البطولة وإخراجها بالصورة التي تستحقها، لافتا إلى أن منتخباتنا الوطنية تتسلح بروح العزيمة والإصرار على تقديم مستويات فنية متقدمة تعزز من فرصها في تحقيق النتائج المأمولة.

وكانت اتحادات منطقة غرب آسيا (قطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين والسعودية والإمارات والعراق وسورية ولبنان وفلسطين) إضافة إلى الأردن، أكدت مشاركتها في هذه البطولة، وسمت لاعبيها المشاركين في الفئات العمرية المعتمدة ولكلا الجنسين.