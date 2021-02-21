انطلاق الموسم الثامن من برنامج أورانج الأردن لدعم الشركات الريادية “BIG”



عمان-أعلنت أورانج الأردن عن انطلاق الموسم الثامن من برنامجها الموجه لتسريع نمو الأعمال الريادية “BIG” خلال حفل نظمته الشركة الأحد 21 شباط 2021، عبر تقنية زوم تماشيا مع الإجراءات المتبعة لمواجهة جائحة كورونا المستجد، بمشاركة الرئيس التنفيذي لأورانج الأردن تيري ماريني، وأعضاء اللجنة التوجيهية للبرنامج، والشركات الست المنضمة للموسم الثامن من “BIG” ومجموعة من وسائل الإعلام. وعُرض خلال الحفل فيديو تعريفي عن الشركات المنضمة للموسم الجديد من البرنامج وتوقعاتها في المرحلة المقبلة، والشركات هي BOB، Ship Cash، PartMan، ION Microsystems، Tanda

وAccessible Jordan، والتي تضاف إلى 40 شركة ناشئة ساهم “BIG” في نموها وتوسّع نشاطها وعزز فرصها الاستثمارية بفضل الدعم الفني والإعلامي والمشورة وفرص التشبيك المقدمة.

وأكد ماريني أن الموسم الجديد يتمتع بميزات إضافية منها انطلاقه من مقر “BIG” الجديد في قرية أورانج الرقمية التي تضم برامج الشركة المستدامة للشباب والريادة مثل أكاديمية البرمجة ومنشأة الرياضات الإلكترونية Orange Gaming Hub. من جانبها، أكدت مديرة إدارة العلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية والاتصال المؤسسي لدى الشركة، المهندسة رنا دبابنة، أن دعم الشباب والريادة محوران رئيسيان في استراتيجية الشركة للمسؤولية الاجتماعية، كونهما ركيزتين للتقدم في كافة القطاعات، مشيرة إلى أن الظروف التي رافقت كورونا المستجد أظهرت مدى أهمية تسخير التقنيات الرقمية في تطوير منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة. يشار إلى أن اللجنة التوجيهية تتألف من المدير التنفيذي لـ AB Ventures، فيصل حقي، ومدير عام تلفزيون رؤيا، فارس الصايغ، والرئيس التنفيذي لحاضنة الأعمال iPARK، عمر حمارنة، ونائبا عن رئيس هيئة مديري جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، المهندس نضال البيطار، والمديرة التنفيذية في أويسيس 500، لمى الفواز، والرئيس التنفيذي لأورانج الأردن، تيري ماريني، والمدير التنفيذي للقطاع المؤسسي والشركات في أورانج الأردن، المهندس سامي سميرات، والمدير التنفيذي للتسويق وخدمات الزبائن لدى أورانج الأردن، نائلة الداود، والمدير التنفيذي للرقمية، البيانات، الابتكار والمال، ويلفريد إيفر.