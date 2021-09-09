انطلاق الموسم الجديد من بطولة ريد بُل في لعبة “ببجي” في الأردن

عمان- الغد- تعود Red Bull M.E.O إلى الأردن في موسمها الجديد في أكبر بطولة في العالم بلعبةPUBG MOBILE بعد نجاحها العام الماضي.

ما هي Red Bull M.E.O؟

هي بطولة للفرق في لعبة «ببجي موبايل» حيث كل فريق يتكون من 4 لاعبين ولاعب احتياط والمشاركة مفتوحة لأي شخص يبلغ من العمر 16 عامًا أو أكثر.

وبشرط أن يكون 2 من لاعبي الفريق على الأقل يحملون الجنسية الأردنية وأن يكون 2 من اللاعبين على الأقل من مقيمي الأردن.

وستقام التصفيات المحليّة في يوم 7/10/2021، والنهائيات المحليّة في يوم 9/10/2021 عبر الانترنت. حيث سيقوم الفريقين الفائزين بالتأهل لمنافسة الأفرقة العالميّة في مصر في أوآخر العام الجاري للحصول على اللقب.

للتسجيل اتبع الرابط التالي: www.redbull.com/MEOJO

وتعود Red Bull M.E.O في هذا الموسم بعد تسجيل نجاحاً لا مثيل له في موسم العام الماضي، مع 60 ألف مشارك من 28 بلداً تنافسوا على مدار 12 يوماً «عن بُعد» في تحدّي عالمي في اسطنبول. هذا العام، سيكون الحدث أكبر وأضخم، مع مشاركين من 30 بلداً.