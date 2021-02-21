انطلاق الموسم 8 من برنامج أورنج الأردن لدعم الشركات الريادية “BIG”

عمان-الغد– أعلنت أورنج الأردن عن انطلاق الموسم الثامن من برنامجها الموجّه لتسريع نمو الأعمال الريادية “BIG” خلال حفل نظمته الشركة الأحد 21 شباط 2021، عبر تقنية زوم تماشياً مع الإجراءات المتبعة لمواجهة جائحة كورونا المستجد، بمشاركة الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن تيري ماريني، وأعضاء اللجنة التوجيهية للبرنامج، والشركات الست المنضمة للموسم الثامن من BIGومجموعة من وسائل الإعلام.



وعُرض خلال الحفل فيديو تعريفي عن الشركات المنضمة للموسم الجديد من البرنامج وتوقعاتها في المرحلة المقبلة، والشركات هي BOB، Ship Cash، PartMan، ION Microsystems، Tanda وAccessible Jordan، والتي تضاف إلى 40 شركة ناشئة ساهم BIG في نموها وتوسّع نشاطها وعزز فرصها الاستثمارية بفضل الدعم الفني والإعلامي والمشورة وفرص التشبيك المقدمة.



وأكد ماريني أن الموسم الجديد يتمتع بميزات إضافية منها انطلاقه من مقر BIGالجديد في قرية أورنج الرقمية التي تضم برامج الشركة المستدامة للشباب والريادة مثل أكاديمية البرمجة ومنشأة الرياضات الإلكترونية Orange Gaming Hub.



وقال ماريني إن دعم قطاع الريادة يمثل أحد أولويات أورنج الأردن كمزوّد رقمي رائد ومسؤول ويترجم توجّه مجموعة أورنج العالمية في هذا الجانب، مشيداً بما يتمتع به الشباب الأردني من طموح وقدرة على الابتكار وعزيمة لتحقيق أهدافه، والتي تعد عوامل أساسية للمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.



وتحدث ماريني عن أهمية قرية أورنج الرقمية التي تضم تحت مظلتها كافة برامج الشركة الريادية، قائلاً إنها وجهة نموذجية تقدم من خلالها الشركة الدعم للرياديين المنضمين لبرامجها المختلفة.



من جانب آخر، قال ماريني إن تدريب الفوج الثامن من برنامج BIG سيكون عن بُعد، لافتاً إلى أن الشركة تدرك مدى أهمية عملية التدريب التفاعلي إلا أن ظروف الجائحة فرضت شكلاً جديداً للتدريب، حيث اعتمدت الشركة حصول المتدربين على القدر الأكبر من التفاعل مع مدربين أكفاء ومواد تدريبية تحاكي ما يتم اعتماده عالمياً.



من جانبها، أكدت مديرة إدارة العلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية والاتصال المؤسسي لدى الشركة، المهندسة رنا دبابنة، أن دعم الشباب والريادة محوران رئيسيان في استراتيجية الشركة للمسؤولية الاجتماعية، كونهما ركيزتين للتقدم في كافة القطاعات، مشيرة إلى أن الظروف التي رافقت كورونا المستجد أظهرت مدى أهمية تسخير التقنيات الرقمية في تطوير منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة.



يشار إلى أن اللجنة التوجيهية تتألف من المدير التنفيذي لـ AB Ventures، فيصل حقي، ومدير عام تلفزيون رؤيا، فارس الصايغ، والرئيس التنفيذي لحاضنة الأعمال iPARK، عمر حمارنة، ونائباً عن رئيس هيئة مديري جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، المهندس نضال البيطار، والمديرة التنفيذية في أويسيس 500، لمى الفواز، والرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، تيري ماريني، والمدير التنفيذي للقطاع المؤسسي والشركات في أورنج الأردن، المهندس سامي سميرات، والمدير التنفيذي للتسويق وخدمات الزبائن لدى أورنج الأردن، نائلة الداود، والمدير التنفيذي للرقمية، البيانات، الابتكار والمال، ويلفريد إيفر.