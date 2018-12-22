انطلاق الموقع الرسمي لاتحاد المرأة الدولي لكرة القدم

عمان – الغد – أعلنت الأمانة العامة لاتحاد المرأة الدولي لكرة القدم “ويفا“، عن انطلاق موقعها الرسمي على شبكة الانترنت الدولية www.wifa.us.

وقالت المتحدثة الرسمية بأسم “ويفا” ديما السائح، بأن الموقع يضم جميع الابواب والتفاصيل الواضحة عن الهيئات القيادية للاتحاد ولجانه، التي تقوم بأدوار تنظيم عمل هذه الهيئات واللجان، بما يعبر عن النظام الاساسي واللوائح الداخلية للاتحاد، كما ان الموقع سيكون مرجعا رسميا للتعبير عن جميع مواقف وقرارات الاتحاد على جميع الصعد الدولية.

واضافت السائح بأن الاتحاد بدأ بتلقي ملفات الانتماء الى عضوية الاتحاد، من قبل الروابط النسائية لكرة القدم في عدد كبير من بلدان العالم.

والجدير بالذكر ان الأمانة العامة قد استكملت جميع التحضيرات لانعقاد الاجتماع الأول للجنة التنفيذية في مطلع العام المقبل.