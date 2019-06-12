انطلاق النسخة الـ6 من المنتدى العالمي للنيكوتين في بولندا اليوم



عمان– تنطلق اليوم الخميس الموافق 13 حزيران 2019 فعاليات الدورة السادسة للمنتدى العالمي للنيكوتين في العاصمة البولندية وارسو، والتي تستمر على مدار 3 أيام، بمشاركة المئات من العلماء والخبراء المتخصصين في مجالات الطب والصحة العامة وتصنيع التبغ من كافة أرجاء العالم، بالإضافة لعدد كبير من البرلمانيين والأكاديميين وممثلي الشركات الرائدة في صناعة التبغ وجمعيات حماية المستهلك على مستوى العالم.

ويعد المنتدى العالمي للنيكوتين المؤتمر العالمي الوحيد الذي يجمع كل الأطراف المعنية بمسألة النيكوتين على مستوى العالم لمناقشة كافة القضايا المتعلقة بهذه الصناعة، كما يركز المنتدى على دور منتجات النيكوتين ذات احتماليّة تخفيض الضرر والتي تساعد فى الإقلاع عن التدخين، مثل منتجات تسخين التبغ بدلاً من حرقه على سبيل المثال.

ويهدف المنتدى في نسخته السادسة التي تقام تحت عنوان “حان الوقت للحديث عن النيكوتين” إلى تقديم فرصة جيدة للاطلاع على أحدث طرق وأساليب خفض مخاطر التدخين عن طريق الالتزام بمعايير الصحة العامة من خلال عدد كبير من الجلسات النقاشية والندوات المتخصصة التي تبحث في عدد من القضايا منها خلق بدائل مُرضية للمدخنين البالغين مع مستويات أقل من الضرر – تمكين المستهلكين من قياس الاستهلاك الشخصي للنيكوتين والسيطرة عليه – مستقبل صناعة السجائر الإلكترونية – دمج برامج الحد من أضرار التبغ في ممارسة الرعاية الصحية اليومية.

ومن المنتظر أن تشهد جلسات المنتدى عروض تقديمية من شركات التبغ العالمية تطرح من خلالها رؤيتها لمستقبل هذه الصناعة، ومن بينها شركة فيليب موريس العالمية التي ستعرض استراتيجيتها لعالم بلا دخان، عن طريق مجموعة من المنتجات النوعيّة الإلكترونية الخالية من الدخان والتي تعمل بتكنولوجيا تسخين التبغ بدلًا من حرقه IQOSوالتي تمثّل فرصة حقيقية لملايين من الرجال والنساء البالغين الراغبين في الإقلاع عن التدخين التقليدي والتحوّل إلى منتجات ذات احتمالية تخفيض الضرر.