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انطلاق انتخابات اتحاد الناشرين الأردنيين

منذ ساعة واحدة

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عزيزة علي

عمان– فتحت صباح اليوم الأحد، صناديق الاقتراع انتخابات الهيئة الإدارية لاتحاد الناشرين الاردنيين، بحضور مندوب عن وزارة الثقافة الدكتور غسان طنش في مقر الاتحاد.

ويدلي الناخبون بأصواتهم  لقائمة المرشحين وهم:
غسان حسين
صبري موسى
صلاح التلاوي
عدنان زهران
محمد إسماعيل
جبر ابو فارس
آمنة سعيد
سمير علاونة
إبراهيم القاضي
حسن عدنان حسن
وائل عبدربه

وتجري الانتخابات مبكرة لكون موعدها يتزامن مع معرض عمان الدولي للكتاب الذي يشرف عليه اتحاد الناشرين في نهاية شهر “أَيـْلُول 2020″، مما يصعب على الهيئة الادارية الجديدة أن تقيم المعرض في الوقت المحدد لانتخابات الاتحاد.

يذكر أن اتحاد الناشرين الاردنيين قد تأسس في 14 حزيران عام 1993، وهو مؤسسة ثقافية أردنية غير ربحية، ويعمل على تنظيم قطاع النشر والتوزيع في المملكة ودعم وتطوير رعاية حركة النشر والتوزيع في المملكة، الى جانب المشاركة في المعارض الدولية خارج الاردن وإقامة المعارض الدولية في الاردن.

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