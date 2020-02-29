انطلاق انتخابات مجالس مبادرة حقق في كافة محافظات المملكة

عمان – انطلقت صباح اليوم السبت، انتخابات مجالس مبادرة حقق، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، في كافّة محافظات المملكة.

ويشارك في الانتخابات 1636 فارسا وفارسة من فرسان المبادرة، يتنافس 88 منهم على مجالس الهيئات الإدارية والإقليميّة للمبادرة في المحافظات كافة. وفاز بالتزكية أعضاء المجالس الإدارية والاقليميّة في محافظات الطفيلة، ومعان، والعقبة، وفاز بالتزكية أعضاء المجلس الإقليمي في الزرقاء، وأعضاء المجلس الإداري في البلقاء، وجرش. ونفذت مجالس حقق خلال العام المنصرم 645 فعاليّة وعملا تطوّعيا، وصلت لأكثر من 34905 ألاف شاب وفتاة، في جميع محافظات المملكة. وتهدف انتخابات مجالس حقق، التي تنعقد بشكل سنوي، إلى تشكيل واختيار مجالس المبادرة البالغ عددها 12 مجلسا في 12 محافظة، إضافة لـ 3 مجالس على مستوى أقاليم الشمال والوسط والجنوب، وتنظيم الجهد الشبابي التطوعي في المحافظات.

(بترا)