اقتصادالسياحة

انطلاق برنامج أردننا جنة السياحي في 20 الشهر الحالي

منذ ساعة واحدة

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عمان– أعلنت وزيرة السياحة والآثار مجد شويكة، أن الموسم الثاني من برنامج “أردننا جنة – أردننا بخير” للسياحة الداخلية، سينطلق رسميا في العشرين من الشهر الحالي، بعد أن كان مقررا اطلاقه خلال الربيع الماضي، لكنه تأخر بسبب تداعيات وباء كورونا . وقالت شويكة في بيان صحفي اليوم السبت، إن البرنامج سيشمل 60 وجهة، وسيكون على مرحلتين، الأولى تنطلق من الجنوب وتشمل 23 وجهة، والثانية تشمل 37 وجهة لمناطق الشمال والوسط. وبينت أنه يجري الترتيب في الموسم الجديد لبرنامج “أردننا جنة – أردننا بخير “، لاشراك المكاتب السياحية في تسويق البرنامج إلى جانب الوزارة وهيئة تنشيط السياحة، مشيرة إلى أنه جرى تحديث التطبيق الالكتروني الخاص بالبرنامج بحيث تجري عملية التسجيل والاشتراك من قبل المواطنين والزوار بطريقة سهلة وميسرة، تتناسب مع متطلبات مرحلة التعافي من وباء فيروس كورونا.
ولفتت شويكة إلى أن الوزارة قامت الاسبوع الماضي، وعبر موقعها الالكتروني ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بتعميم “دليل إجراءات تدابير السلامة والوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس الكورونا ” الخاص بالقطاع السياحي؛ لتكون جميع المنشآت جاهزة ،وذلك تماشيا مع مرحلة التعافي وعودة القطاعات السياحية للعمل مجددا بعد قرار الحكومة الصادر يوم الخميس الماضي بفتح المطاعم والمقاهي والفنادق والنزل والمواقع السياحية والطيران الداخلي.
وأضافت أن الدليل يهدف إلى تنظيم عمل المنشآت وأنشطة القطاع السياحي ضمن ضوابط وتعليمات السلامة والوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، بحيث تكون هذه المنشآت جاهزة للعمل مجددا، لافتة إلى أن الدليل يشمل المنشآت الفندقية وخدمات الإيواء والمطاعم السياحية ،والمتاحف والأماكن المغلقة ،والمخيمات والنقل السياحي، ومراكز الغوص والألعاب المائية ، وادلاء السياح.
–(بترا)

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