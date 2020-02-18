انطلاق برنامج التدريب لدوري المدارس للغولف

عمان – الغد – انطلق اليوم الثلاثاء برنامج تدريب جولف المدارس لأقامة اول دوري جولف للمدارس والذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة العربية وذلك تحت اشراف كوادر تدريبية من الاتحاد الأردني للجولف بالتعاون من شركة هيمتسو والتي أشرفت على الترتيبات الإدارية ومواعيد التدريب.



وبدء البرنامج من خلال إقامة تدريب بمشاركة عدد من طلاب مدارس الجودة الامريكية وقد شهد التمرين تفاعل منقطع النظير من قبل الطلاب المشاركين , ويستمر البرنامج لمدة عشرة أسابيع في مرحلته الأولى وفي نهاية البرنامج سيقام الدوري والذي يتنافس فيه عدد من المدارس التي ستبدء تدريباتها اعتبار من يوم غد.

وقدم الاتحاد الدولي للجولف (R&A) المعدات اللازمة للبرنامج بشكل مجاني وذلك ايمانا منه بفكرة اسرة الاتحاد في نشر اللعبة من القاعدة وهي السن الصغيرة ونجح الاتحاد في تدريب حوالي (1800) طالب وطالبة من مختلف المدارس الحكومية والخاصة.

ويشير ناصر الشوملي نائب رئيس الاتحاد الى انه ضمن خطة الاتحاد الاستراتيجية هي اكتشاف مواهب واعدة صغيرة قادرة على تمثيل الأردن لسنوات قادمة وانهم ينظروا الى هذه الفئة العمرية انها الاستثمار الحقيقي للجولف الأردنية مقدم شكر اسرة الاتحاد الى اللجنة الأولمبية الأردنية لدعمها الكبير و شركة هيمتسو الشريك الرسمي في البطولة.

فيما اكد العراقي عامر الحسن المدير الفني للمنتخب الى ان استقطاب اللاعبين باعمار صغيرة يضعهم في أجواء حقيقية للتنافس مما يساهم في وصولهم الى مستويات فنية عالية في حال التزامهم في التمارين مؤكدا ان إقامة دوري للمدارس هو فرصة حقيقية لافراز وجوه واعدة سيتم اختيار المتميزين منهم لضمهم الى منتخبات الفئات العمرية , ويساعد في التدريب كل من لاعبي المنتخب الوطني ومنتخب قوات الدرك اسد الرواشدة ومحمد هاني إضافة الى مساعدة مدرب رندا إسماعيل منصور.

يشار الىى ان المرحلة الأولى سيكون التدريب داخل المدارس باستخدام معدات مخصصة لهذه الغاية ومن ثم الانتقال للملعب الرسمي للجولف للمتميزين منهم.