انطلاق برنامج الفاقد التعليمي وجاهيا في مدارس المملكة الأحد

عمان – قالت الأمين العام لوزارة التربية والتعليم الدكتورة نجوى قبيلات، إن نسبة المسجلين في برنامج “تعويض الفاقد التعليمي” بلغت 59 بالمئة من الفئة المستهدفة وهم الطلبة في الصفوف من الأول الأساسي وحتى الصف الحادي عشر.

وأضافت قبيلات في تصريحات صحافية لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، أن البرنامج الذي ينطلق غداً الأحد سينفذ في جميع مدارس الوزارة البالغ عددها حوالي 3971 مدرسة، مشيرة إلى أن حوالي 60500 معلم ومعلمة في القطاع الحكومي سينفذون هذا البرنامج.

وبينت أن البرنامج يسعى إلى تهيئة الطلبة ذهنيًّا وعلميًّا من أجل العودة إلى المدارس وتعويض ما فاتهم من معارف ومهارات أساسية بعد اللجوء إلى التعلم عن بعد نتيجة جائحة كورونا، ويستهدف طلبة الصفوف من الأول وحتى الحادي عشر في المدارس الحكومية والخاصة والثقافة العسكرية ووكالة الغوث في مباحث اللغتين العربية والإنجليزية، والرياضيات، والعلوم.

يشار إلى أن برنامج ” الفاقد التعليمي” سينفذ على ثلاث مراحل: الأولى برنامج قصير المدى يستمر لشهر واحد، والثانية برنامج متوسط المدى بعد إجراء اختبارات تشخيصية مطلع أيلول المقبل، إذ يجري تصنيف الطلبة حسب أدائهم في الامتحانات، أما المرحلة الثالثة فبرنامج تتراوح مدته بين عام وعامين، من خلال إيجاد حصص في برنامج الدروس الأسبوعي للطلبة، بينما ستكون الخطة الاستراتيجية الوطنية لمعالجة فقر التعلم طويلة المدى.