انطلاق بطولة الجيش بكرة الطاولة

عمان – الغد – انطلقت الاحد في صالة اليرموك بمدينة الحسين للشباب، منافسات بطولة القوات المسلحة بكرة الطاولة، والتي تنظمها مديرية الاتحاد الرياضي العسكري، واسفرت نتائج الاثنين عن فوز المنطقة العسكرية الوسطى على سلاح المدفعية 3-1، والمنطقة الشمالية على سلاح الجو 3-2، والمنطقة الشرقية على سلاح المدفعية 3-1، و المنطقة العسكرية الوسطى على المنطقة الشمالية 3-2.

وتتواصل عند الساعة التاسعة من صباح الثلاثاء في ذات الصالة منافسات البطولة والتي يتم التعامل معها وفق البرتوكول الطبي المعتمد من قبل اللجنة الأولمبية، حيث تلتقي المنطقة الشرقية مع سلاح الجو، والمنطقة الشمالية مع المدفعية والمنطقة الشرقية مع المنطقة الشمالية وسلاح الجو مع المنطقة العسكرية الوسطى.