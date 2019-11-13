انطلاق بطولة الناشئين المفتوحة للجولف

عمان – الغد – انهى الاتحاد الأردني للجولف استعداداته لأقامة بطولة الناشئين المفتوحة للجولف والتي ستنطلق يوم الجمعة على ملاعب شركة واحة ايلة للتطوير، بمشاركة واسعة من لاعبي الجولف من جميع الفئات العمرية.

وتأتي هذه النسخة استمرارا لعدة بطولات كان الاتحاد قد اعتمدها في إطار سعيه لوضع اللاعبين الصغار في أجواء المنافسة الحقيقية بشكل مستمر، خاصة وأنها ستقام على ملعب بمواصفات عالمية يمنح اللاعبين مزيدا من التحديات في ضوء امتلاك واحة ايلة صعوبات وتضاريس تجعل منه فرصة ذهبية لأي لاعب من أجل الاستفادة من هذه المنشأة الفريدة من نوعها في المنطقة.

ورغم اختصار مدة البطولة على يومين نظرا للالتزام في العام الدراسي للمشاركين، إلا أن لجنة تطوير جولف الناشئين قد وضعت برنامج خاص لهم يحقق الأهداف المرجوة منه، حيث سيكون اليوم الأول تدريب على ملعب (9) حفر للاعبين فيما سينطلق في اليوم الثاني دوري الناشئين في نسخته قبل الأخيرة لهذا العام على (18) حفرة، فيما سيلعب المبتدئين على ملعب (9) حفر، ومن المتوقع أن يشهد الدوري تنافسا شديدا بين لاعبي المنتخب الوطني.

وأنهى القائمون على ملعب واحة ايلة جميع الترتيبات الفنية والإدارية واللوجستية لتجهيز الملعب لاستقبال البطولة، حيث من المتوقع أن يظهر الملعب بأبهى حلة خاصة وأن العد التنازلي لاستضافة بطولة المينا تورز العالمية (الرحلة إلى الأردن ) قد بدأ واستحقت شركة واحة ايلة للتطوير فيها العلامة الكاملة لنجاحها في تسويق الاردن رياضيا وسياحيا، وهي المرة الأولى التي تبدأ فيها البطولة بسلسلاتها الخمس في الاردن وتنتهي في الاردن، وسط مشاركة دولية كبيرة من أبرز اللاعبين المحترفين حول العالم، لتصبح العقبة قبلة جديدة للجولف العالمية وسط جهود كبيرة يبذلها المدير التنفيذي المهندس سهل دودين وجميع كوادر الشركة.

وكان جميع اللاعبين قد شاركوا في ورشة عمل تدريبية تحت إشراف الخبير الألماني مارتن وستفال، الذي يعتبر المسؤول الأول عن تطوير رياضة الجولف حول العالم، والذي أشاد بالمواهب الأردنية الواعدة، مؤكدا على أن الاتحاد الاردني للجولف من الاتحادات القليلة جدا في الوطن العربي وآسيا التي تقيم بطولة بمعدل كل شهر لقطاع الناشئين، مشيرا إلى أن استمراره بهذه الخطة الاستراتيجية من شأنه أن يصنع نجوم قادرة على الوصول بعيدا في المستقبل القريب.

ويؤكد العراقي عامر الحسن المدير الفني للمنتخب إلى أنه فخور بوجود لاعبين صغار السن، يسيروا على خطى النجم العالمي الاردني شيرغو الكردي، مؤكدا نجاح الاتحاد في توسيع القاعدة، ليس في العدد وحده، ولكن بجودة اللاعبين وأنه بتوقع أن تفرز هذه النسخة وجوها واعدة خاصة من فئة الناشئات.