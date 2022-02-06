انطلاق بطولة “سلة الناشئات” تحت 18 سنة اليوم

خالد العميري

عمان – تنطلق اليوم مباريات بطولة الناشئات تحت 18 سنة للموسم 2021، بمشاركة ثلاثة فرق، وهي، الرياضي أرامكس والأرثوذكسي وشباب الفحيص، على أن تختتم البطولة التي تقام من مرحلتين يوم 27 من الشهر الحالي.

ويحل الفحيص ضيفا على الرياضي عند الساعة الخامسة من مساء اليوم في صالة الأمير حمزة، ثم يستقبل الرياضي على نفس الصالة وبذات التوقيت، فريق الأرثوذكسي يوم الأربعاء 9 منه، على أن تختتم مباريات المرحلة الأولى (ذهاب) يوم الجمعة 11 منه، بلقاء الأرثوذكسي والفحيص في صالة الأول عند الساعة السابعة والنصف مساء.

وتبدأ مباريات المرحلة الأولى (إياب) يوم الأحد 13 من الشهر الحالي، بمواجهة تجمع بين الرياضي والفحيص عند الساعة السابعة مساء على صالة الأخير، ثم يستقبل الأرثوذكسي نظيره الرياضي يوم الثلاثاء 15 منه في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، قبل أن يخوض الفحيص والأرثوذكسي مواجهة قوية عند الساعة السابعة من مساء يوم الجمعة 18 منه على صالة الأول.

ويخوض الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني، سلسلة قصيرة من 3 مباريات مفترضة، ويفوز بلقب البطولة من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين.

وعلى مستوى بطولة دوري الناشئين تحت 14 سنة، قرر اتحاد السلة تحديد يوم غد الثلاثاء موعدا لإنطلاقة سلسلة النهائي والتي تجمع بين فريقي الرياضي أرامكس واتحاد عمان، حيث تحتضن صالة الأمير حمزة مواجهة الفريقين عند الساعة السابعة مساء، على أن تسبقها عند الساعة الخامسة مساء وبنفس الصالة، إقامة المباراة الفاصلة بين المدارس الإنجليزية والأرثوذكسي، لتحديد المركز الثالث “الميدالية البرونزية”.

وتستأنف مباريات سلسلة النهائي يوم الجمعة 11 منه، حيث يلتقي اتحاد عمان والرياضي عند الساعة الثالثة عصرا في صالة الأمير حمزة، على أن تختتم السلسلة المفترضة يوم الثلاثاء 15 منه بإقامة اللقاء الثالث (حال تبادل الفريقين الفوز) عند الساعة الخامسة وبنفس الصالة.