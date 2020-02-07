انطلاق بطولة للتصوير تحت الماء في العقبة

احمد الرواشدة

العقبة – انطلقت صباح اليوم في اعماق خليج العقبة البطولة الأولى للتصوير تحت الماء بمناسبة احتفالات المملكة بعيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الثامن والخمسون بمشاركة عالمية واسعة من محترفي رياضة التصوير تحت الماء.

وتنظم البطولة من نادي الاكوامارينا الرياضي والاتحاد الملكي الاردني للرياضات البحرية وجمعية العقبة للغوص بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومركز سيناي دايفرز والجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية والعديد من الداعمين من القطاع الخاص.

وقال امين عام الاتحاد العربي للغوص والإنقاذ ايمن جبر ان البطولة يشارك فيها متسابقين من الأردن، إيطاليا، الولايات المتحدة الاميركية، مصر، لبنان، كندا وفلسطين في فئتي تصوير هي التصوير في المساحات الواسعة والماكرو بهدف جمع اكبر عدد من الصور للبيئة البحرية في خليج العقبة والتي تتميز بمقومات وجمال طبيعي على البحر الأحمر. وبين جبر انه بعد انتهاء التصوير من البطولة سوف يتم تسليم سلطة العقبة الخاصة الصور الملتقطة لاستخدامها في عملية الترويج السياحي.

وسيصار الى اعتماد البطولة بشكل رسمي كل عام في هذا التوقيت ووضعها على اجندة الاتحاد الدولي لانشطة الغوص والانقاذ.

وتهدف البطولة والتي تقام لاول مرة في العقبة الى ربط الرياضة بالسياحة وترويج المعالم البحرية والحياة البيئية داخل خليج العقبة والذي يتميز بوجود اكثر من ٤٥٠ نوع من الاسماك المونة الزاهية والمرجان الفريد.

ويشرف على البطولة حكام اردنيين تم تأهيلهم ورفدهم بدورات متقدمة من قبل الاتحاد الدولي والعربي لتجويد الصور الملتقطة ونشرها عبر منصات الترويج السياحي والاعلامي المختلفة.