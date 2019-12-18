انطلاق تدريبات حكام الكرة استعداداً للموسم الكروي الجديد 2020

عمان – الغد – انطلقت يوم أمس الثلاثاء، على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب، تدريبات حكام كرة القدم، باشراف المدرب فهد هاشم، استعداداً للموسم الجديد 2020، والذي سينطلق في كانون الثاني (يناير) المقبل، من خلال بطولة درع الاتحاد.

والتقى مستشار دائرة الحكام في اتحاد كرة القدم، يورن لارسن بالمشاركين قبل الحصة التدريبية، وحثهم على بذل المزيد من الجهد خلال التدريبات، مشيراً إلى أهمية الإعداد المثالي للحكام على جميع الأصعدة.

وحسب مسؤول الدائرة ناصر درويش، تعتبر التحضيرات الأولية خاصة بالجانب البدني، وذلك للوصول للجاهزية المطلوبة قبل بدء الموسم الجديد، فيما ستشهد المرحلة المقبلة محاضرات نظرية وتدريبات فنية، لافتاً أن اتحاد الكرة يولي اهتماماً خاصاً للحكام.