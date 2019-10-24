انطلاق جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية

عمان – افتتح أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية بالوكالة الدكتور نواف العجارمة في مدرسة خلدا الثانوية للبنات، مندوبا عن وزير التربية، أمس، فعاليات الدورة الخامسة عشرة لجائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية للعام الدراسي 2019/2020.

وشهدت الدورة للعام الحالي زيادة في أعداد المشاركين والبالغة نحو 717 ألف طالب وطالبة يمثلون 2777 مدرسة، مقارنة مع مثيلاتها للدورات السابقة.

واشتملت فعاليات الحفل، عرضا لإيقاع فني قدمته طالبات مدرسة تلاع العلي الثانوية للبنات، وعرضا لقصة ومراحل الجائزة أدتها طالبات مدرسة خلدا الثانوية للبنات، إضافة إلى أغنية الجائزة لطالبات مدرستي خلدا وتلاع العلي الثانوية للبنات. وألقى مدير إدارة النشاطات التربوية في الوزارة زيد أبو زيد كلمة في الحفل، بين فيها اعتزاز الأسرة التربوية بانطلاقة فعاليات هذه الدورة من جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية التي بدات دورتها الأولى العام 2005 بمبادرة ملكية سامية لتضاف إلى سلسلة المبادرات الهاشمية الداعمة والمساندة لأبنائنا وبناتنا الطلبة في مختلف المحافظات.

وقال أبو زيد إن “النتائج والمؤشرات لهذا المشروع الرياضي الوطني، أثبتت قدرته على رفع منسوب التحصيل العلمي لطلبتنا من خلال آثاره الإيجابية التي تعود بالنفع والفائدة على الفئة المستهدفة في الجائزة سواء من الناحية الصحية أو النواحي السلوكية والمعرفية الانفعالية”.

وأكد أن الوزارة تنظر لهذه الجائزة باعتبارها مجالاً مهماً من مجالات العملية التربوية التعليمية؛ تتيح لطلبتها الذين تتراوح أعمارهم ما بين 9-17 سنة فرص المشاركة ضمن بيئة مدرسية ورياضية تنافسية آمنة بإشراف معلمين ومعلمات يعملون بمهنية عالية في هذا المجال بعد أن قامت الوزارة بتدريبهم وتأهيلهم للإشراف والمتابعة وفق أعلى درجات المهنية والحرفية التي تتطلبها معايير الجائزة.

وثمنت مديرة التربية والتعليم للواء الجامعة الدكتورة فاطمة أبو حصوة، جهود القائمين على الجائزة وسعيهم الدائم لإنجاح فعالياتها، مؤكدة أهمية الجائزة ودورها الفاعل في تعزيز بناء جيل متوازن بدنياً وخلقياً ومعرفياً معتزٍ بوطنه وقيادته.

واعربت مديرة مدرسة خلدا الثانوية للبنات التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء الجامعة أسماء الدغمي، عن اعتزاز مدرستها باحتضان حفل انطلاقة هذه الدورة من الجائزة، مشيرة إلى أهداف الجائزة النبيلة المتمثلة بتشجيع المنافسة وتكوين ثقافة صحية وغذائية لدى الطلبة والارتقاء بلياقتهم البدنية وتخطي أعباء يومهم الدراسي.

وفي ختام الحفل، كرم الدكتور العجارمة، نخبة من التربويين الذين وضعوا خبراتهم لخدمة الجائزة، معلناً انطلاق فعاليات هذه الدورة. -(بترا)