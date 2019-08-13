انطلاق حافلة المعرض التوعوي المتنقل للحد من آفة المخدرات

عمان- الغد– إدارة مكافحة المخدرات تباشر استخدام المعرض التوعوي المتنقل ( الحافلة ) . باشرت ادارة مكافحة المخدرات مساء امس الاثنين استخدام المعرض التوعوي المتنقل (الحافلة) لنشر الوعي ضد افة المخدرات.

وانطلقت الحافلة امس الى حدائق الحسين التابعة لأمانة عمان ، واستقبلت رواد الحدائق ، للتحذير من خطورة المواد المخدرة والتعريف بها وطرق الوقاية والعلاج منها ، بحضور مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد انور الطراونة .

وتاتي هذه الخطوة بهدف تعزيز برامج التوعيه التي تنفذها مديرية الامن العام من خلال إدارة مكافحة المخدرات والوصول لكافة فئات المجتمع اينما كانوا حيث ان الحافلة مزودة بكافة وسائل التوعية اللازمة اضافة الى معرض للمواد المخدرة يبين اشكالها، ويتم داخلها عرض افلام عن آفة المخدرات وآثارها المدمرة على الاسرة والمجتمع ، بالإضافة لتوزيع البروشورات والكتيبات والبوسترات التوعوية من قبل كوادر إدارة مكافحة المخدرات المتواجدين في المعرض.

وستواصل إدارة مكافحة المخدرات تعميم فكرة المعرض التوعوي المتنقل في كافة محافظات المملكة والجامعات والمدارس والاماكن العامة لتحقيق الغاية المنشوده في نشر الوعي المجتمعي ضد افة المخدرات وخلق شركاء لادارة مكافحة المخدرات يساهموا بنشر الوعي ضد تلك الافة القاتلة.