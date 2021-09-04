انطلاق حملة أردن انظف في محافظة جرش اليوم

صابرين الطعيمات

جرش- برعاية وزير السياحه نايف الفايز ووزير البيئه نبيل مصاروه ومحافظ جرش نايف الهدايا انطلقت صباح اليوم السبت حملة اردن انظف وبمشاركة رجال أعمال أردنيين مغتربين بكندا وأستراليا وفعاليات شعبيه وشبابيه وانطلقت الحمله من أمام مبنى بلدية جرش مرورا بالسوق التجاري والساحه الهاشميه وانتهاء بمبنى مديرية سياحة جرش.

وَاعرب وزير السياحه والبيئة عن سعادتهم بهذه الحمله الوطنيه للحفاض على نظافة بلدنا العزيز.

محافظ جرش نايف الهدايا قال ستكون هناك حملات متكرره بمحافظة جرش لديمومة الحفاظ على البيئة والثروه الحرجيه ونضافتها.

احد المشاركين بالحمله المغترب بأستراليا أسامه المقابله قال منذ أشهر ونحن نعد لهذه الحمله ونفذنا العديد من الحملات خلال الأشهر الماضية وسنكمل المشوار بعون الله حتى نصل إلى الهدف الذي وجدة من أجله هذه الحمله وغيرها.