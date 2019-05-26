انطلاق حملة “على مقاسي” لتوفير كسوة العيد للايتام

عمان– اطلقت نقابة تجار الالبسة والاقمشة والاحذية بالتعاون مع جمعية العروة الوثقى الخيرية الحملة الوطنية لكسوة العيد “على مقاسي 5”.

وعبر رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق الذي رعى اطلاق الحملة، عن تقديره لجهود القائمين على الحملة التي تستهدف توفير كسوة العيد للاطفال الايتام والاسر العفيفة من ملابس جديدة وموديلات حديثة.

واشار الحاج توفيق الى ان الحملة تمثل مبادرة رائعة كونها تدخل الفرحة والسعادة على قلوب اشخاص محرومين بطريقة تحفظ كرامتهم.

من جانبه اشار رئيس النقابة منير ديه، الى ان الحملة المقامة في قاعة ديوان آل غيث بمنطقة حي نزال بالعاصمة عمان، وتستمر ثمانية ايام تستهدف توفير ملابس العيد للاطفال الايتام، مبينا ان عملية التوزيع تتم من خلال الجمعيات الخيرية المسجلة.

وتوقع ديه ان يستفيد من الحملة التي تقام للسنة الخامسة على التوالي، ما يقارب 20 الف منتفع من مختلف مناطق المملكة، موضحا ان الحملة توفر الالبسة والاحذية والهدايا للمستفيدين.

واشار الى ان مستلزمات الحملة توفرها النقابة وتجار قطاع الالبسة والاحذية انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع وبخاصة مع قرب حلول عيد الفطر السعيد.