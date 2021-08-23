انطلاق دورة الألعاب البارالمبية غدا بمشاركة 10 أبطال وبطلات أردنيين

عمان – الغد – تُفتتح يوم غد الثلاثاء دورة الألعاب البارالمبية والتي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو بمشاركة حوالي ٤٥٠٠ لاعب ولاعبة يُمثلون ١٦٣ دولة وفريق لاجئين ويتنافسون في ٢٣ رياضة وتستمر حتى الخامس من أيلول / سبتمبر القادم.

ويُشارك الأردن في بارالمبيك طوكيو ٢٠٢٠ بفريق يتكون من ١٠ لاعبين ولاعبات وهم : فاتن عليمات (كرة الطاولة WS4) وختام أبو عوض (كرة الطاولة WS5) وعمر قرادة (رفع الأثقال ٤٩ كغم) ومحمد طربش (رفع الأثقال ٦٥ كغم) ومعتز الجنيدي (رفع الأثقال ٩٧ كغم) وعبدالكريم خطاب (رفع الأثقال ٨٨ كغم) وأسماء عيسى (رفع الأثقال ٧٩ كغم) وجميل الشبلي (رفع الأثقال +١٠٧ كغم) وثروت الحجاج (رفع الأثقال ٨٦ كغم) وأحمد الهندي (رمي الجلة F34).

وسيتشرف لاعب المنتخب الوطني لرمي الجلة ، أحمد الهندي ، برفع العلم الأردني في حفل الافتتاح والذي ينطلق عند الساعة الثانية ظهراً بتوقيت الأردن (الثامنة مساءً) بتوقيت طوكيو في ملعب اليابان الوطني.

وسُتفتتح المشاركة الأردنية في بارالمبيك طوكيو يوم بعد غد الأربعاء من خلال كل من فاتن عليمات وختام أبو عوض في منافسات كرة الطاولة في الأدوار الأولى.

وتستكمل بعد ذلك المشاركة الأردنية من خلال رفع الأثقال ، حيث سيخوض عمر قرادة مُنافسات وزن ٤٩ كغم يوم ٢٦ المقبل ومحمد طربش (٦٥ كغم) يوم ٢٧ ومعتز الجنيدي (٩٧ كغم) وعبدالكريم خطاب (٨٨ كغم) وأسماء عيسى (٧٩ كغم) يوم ٢٩ وجميل الشبلي (فوق ١٠٧ كغم) وثروت الحجاج (٨٦ كغم) يوم ٣٠ هذا الشهر.

وتُختتم مشاركة البعثة الأردنية يوم ٤ أيلول / سبتمبر القادم من خلال اللاعب أحمد الهندي والذي سيخوض منافسات رمي الجلة.