انطلاق دورة ترقية وتصنيف مقيمي حكام الكرة

عمان – الغد – انطلقت في مقر الاتحاد الأردني لكرة القدم، دورة ترقية وتصنيف مقيمي الحكام، والتي تستمر على مدار ثلاثة أشهر.

وتتضمن أعمال الدورة محاضرات حول الجوانب الفنية للحكام مثل التسلل والأخطاء داخل وخارج منطقة الجزاء.

كما تتناول الدورة محاور مختلفة متعلقة بمهام وعمل مقيم الحكام وتقاريره.

وتأتي الدورة في أطار استراتيجية الاتحاد الأردني لكرة القدم، لتأهيل وتطوير عمل الحكام والمقيمين.

يذكر أن لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم ستقوم بتصنيف المقيمين إلى ثلاثة مستويات A.B.C، على ضوء الاختبارات التي ستعقد في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.