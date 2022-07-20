انطلاق دورة “فيفا” لحكام كرة القدم

عمان – الغد – انطلقت أمس الثلاثاء ، أعمال الدورة الدولية للحكام والمقيمين، في مقر الاتحاد الأردني لكرة القدم، بالتعاون مع الاتحاد الدولي “فيفا”.

ويشرف على الدورة التي يشارك بها 37 حكما من حكام النخبة، وأربعة مقيمين، المحاضر الآسيوي ديفيد فيرنانديز، وتستمر لمدة خمسة أيام.

وتشتمل الدورة على محاضرات نظرية وتدريبات عملية، عن التحديات ولمسات اليد وحالات منطقة الجزاء، والمواقف والتحركات والتسلل.

وتأتي الورشة في إطار مساعي اتحاد كرة القدم، لتعزيز مستوى وأداء الحكم الأردني في إدارة البطولات المحلية والخارجية، وزيادة الخبرات لديهم، بالإضافة إلى مواصلة إعداد حكام النخبة بأحدث المعلومات الجديدة قبل انطلاق مرحلة الإياب.